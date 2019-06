Környezeti és természeti felmérés kezdődött Csongrádon

Országosan csaknem háromszáz szervezet pályázott a Mol Helyi Érték programjára, közülük negyvenet díjazott összesen húszmillió forintos támogatással az olajcég. A támogatottak közé került a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete is, amely már hozzá is látott a „Csongrád környezeti és ter­mészeti állapotának vizsgálata, népszerűsítése" című programja megvalósításához.



A környezetvédők a féléves projektben a tagság mellett ti­­zenöt önkéntesre és legalább negyven középiskolásra is szá­­mítanak a Batsányi János Gimnáziumból és a Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolából, akiknek ez be­számít az érettségihez szükséges közösségi szolgálatba is.



– A programunk célja, hogy az elvégzett vizsgálatokkal feltárjuk azokat a környezeti ártalmakat, amelyek veszélyeztetik természeti környezetünket és a lakosság egészségét. Ezek ki­­mu­tatásával, elháríttatásával hozzá szeretnénk járulni az élhetőbb környezet kialakításához, a lakosság közérzetének, egészségügyi állapotának javításához – mondta el a projektről Deák József.



A környezetvédők elnökétől megtudtuk, a most induló program során levegőminőség-vizsgálatokat végeznek, fel­kutatják az illegális hulla­déklerakókat, és bemutatják a csongrádiaknak a helyi ter­mészeti értékeket is. Egyik leg­fontosabb feladatuk a vízszennyezettség mérése lesz, mivel a csongrádi tanyákon élő lakosok egy része ásott és nortonkutakból szerzi a vizet. Korábban ezekből a kutakból olyan vízmintát is mértek, amelynek magas volt a nitráttartalma, ez pedig az egészségre ártalmas is lehet.