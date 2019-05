Környezettudatos gyerekeket nevelnek Csongrádon - ismerjék meg a Tündérkertet!

Kertész leszek, fát nevelek. A gyerekek szeretnek az iskolakertben dolgozni. Fotó: Széchenyi-Iskola

Idén januárban az Agrárminisztérium támogatásával és az Iskolakertekért alapítvány szakmai koordinálásával indult el az Iskolakerti Alapozó Program, ennek keretében a tárca 50 oktatási intézményt támogat összesen 50 millió forinttal. A pályázatra több mint 330 iskola jelentkezett, közülük 35 kezdő, 10 haladó és 5 mentorkertet választottak ki. Az utóbbi, legelőkelőbb kategóriába került a Széchenyi István Általános Iskola is.Az intézményben már az iskola alapításakor, 1960-ban létrehoztak gyakorlókertet, ennek azonban később egy része játszóparkká, kisebb területe pedig kihasználatlanná vált. Az iskolakert 2011-ben, a nevelőtestület elhivatott munkájának köszönhetően kelt újra életre.A kertet azóta is művelik, az évek során Tündérkerttel bővült, ahol gyümölcsfákat nevelnek, de van veteményesük és madártani tanösvényük is, sőt, még egy kemencét is építettek, a jövőben pedig egy mezítlábas ösvényt szeretnének kialakítani. Az iskolában cél, hogy a kertet beépítsék az oktató-nevelő munkába is, így nevelve környezettudatos gyerekeket.A befektetett munka most megtérült, az Iskolakerti Alapozó Programban mentorként vesz részt a csongrádi iskola.– Másfél millió forintos támogatást kaptunk eszközvásárlásra, ebből rotációs kapát, permetezőt, fűnyírót veszünk. A pályázati siker feladatokkal is jár, nyitottá vált a kert, egy szakmai napot már tartottunk is. Ezen a madártani ösvényünket és a festőnövénykertünket mutattuk be a kollégáknak, hogy ezeket miként lehet bevonni a tanításba. A gyereknek azt szeretnénk visszavezetni a természethez, megmutatni nekik a természetes alapanyagokat. A festőnövénykertünk telepítése most is folyik, ide nagyrészt gyógynövények kerülnek, de olyan növényeket is termesztünk, amik főzéssel természetes festőlevet adnak. A gyerekeket elvarázsolja az iskolakert és az itt végzett munka, fogékonyak, nyitottak az újdonságokra. Ez akár pályaorientáció is lehet, később előfordulhat, hogy ez alapján választanak pályát maguknak – beszélt a Széchenyi iskola kertjéről Csüllögné Balogh Judit. A programért felelős pedagógus egyébként maga is iskolásként szeretett bele a kertészetbe.Megtudtuk, az intézmény az Iskolakertekért Alapítványon keresztül kapcsolatba került a Junior Achievement programmal is, ami a vállalkozási ismeretek világába vezeti be a gyerekeket. A tervek szerint a széchenyisek is kipróbálhatják majd, milyen vállalkozni és pénzzé tenni a saját maguk által megtermelt növényeket.