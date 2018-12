Közel száz új munkahellyel bővít a dán Vestfrost Csongrádon - Egymilliárdos állami támogatást kapott fejlesztésre

Bővíti gyártó- és raktározási kapacitását a Vestfrost Csongrádon, jelentette be a cég hétfői sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, a dán vállalat 4,4 milliárd forintos beruházásához a magyar állam 1,05 milliárd forint kormányzati támogatást ad, a fejlesztéssel pedig kilencvenhárom új munkahely jön létre.



A dán tulajdonos 2010-ben vásárolta meg a helyi hűtőgépgyárat, amit mára Csongrád város egyik legnagyobb ipari üzemévé fejlesztett, ahol nemcsak termelnek, hanem kutatás-fejlesztés is zajlik.



A Csongrádon gyártott hűtők 100 százalékban környezetbarát anyagból készülnek, működésük során károsanyag-kibocsátásuk megfelel a nemzetközi szabályozásnak, a termékek 98 százalékát exportálják.



A sajtótájékoztatón Gattyán László, a Vestfrost Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a dán tulajdonos folyamatosan bővíti csongrádi gyárát, jelenleg százhetvenöt munkavállalót foglalkoztatnak, amit a beruházás befejeztével 93 fővel bővítenek.



Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a dán beruházás új szemléletet is meghonosít Csongrád városában, jelentős műszaki bázist képvisel a jellemzően mezőgazdasági területen.