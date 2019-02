Ladik nélkül maradt a csongrádi körforgalom

Hiányozni fog a ladik. A vízi jármű megsérült szállítás közben, az is lehet, hogy nem kerülhet vissza a körforgalomba. Fotó: Majzik Attila

Mint azt korábban megírtuk, Csongrád is csatlakozott az egyhangú betonkarikákat valami kreatív újítással feldobó városok sorához: Szentesen paradicsom és paprika, Győr- ben a város nevezetességeinek kicsinyített másai, Szolnokon egy forgalomból kivont harci helikopter, Kecskeméten egy kimustrált MIG–21-es vadászrepülő, Csornán pedig – igaz, csak az ünnepek alatt – egy karácsonyi díszkivilágításban pompázó Trabant került a körforgalom közepére.A csongrádi ladik éveken át a Körös-torokban fogadta a látogatókat. Tavaly a turisztikai szezon kezdetekor nyugdíjazták a csónakot, de sajnálták volna, ha kárba vész, így a várost körülölelő vízfelületekhez legközelebb lévő körforgalomban talált új otthonra. A tervek szerint egy halászszobor is került volna bele, a ladik „lábait" pedig a vizet szimbolizáló, kékben pompázó virágágy takarta volna.A csónak most a Városellátó telephelyén várja a szebb jövőt, ugyanis szállítás közben megsérült, így az is kérdéses, visszakerülhet-e egyáltalán a körforgalomba. Mint Dékány Laurától megtudtuk, a ladik javíthatóságától függ, visszatérhet-e a 451-esre, ám ha nem, arra az esetre is vannak elképzelések.Ami biztos, hogy tavasztól újrakezdődnek a munkák, hozzálátnak a virágültetéshez, növényesítéshez. Csongrád főkertésze elárulta, a Kiskunfélegyháza felőli körforgalomba egy Csongrád feliratot terveznek. A betűk már készülnek, a teljes felirat nyár elején fogadja majd a Félegyháza felől érkezőket. A Szeged felőli közlekedési pont is megszépül, mire jön a nyár, oda örökzöld és évelő növényeket telepítenek. Bár a körforgalmak nincsenek közművesítve, így nem oldható meg a folyamatos öntözés, valószínűleg találnak majd olyan módot, amivel egész évben ápolni tudják a növényzetet.