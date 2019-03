Legalább 20 áldozata van már a felgyői rejtélyes macskagyilkosnak

Az utóbbi időben drasztikusan csökkent a macskák száma Felgyőn, egy-két nap leforgása alatt tíznél is több négylábú pusztult el a Hámán Kató, a Rákóczi és a Gárdonyi utca vonzáskörzetében. Az ámokfutás nagyjából két hétig tartott, ezalatt csaknem húsz macska és két kutya, egy puli és egy németjuhász esett áldozatul.

A falut felháborította az esetsorozat, a polgármester pedig megpróbálja hivatalos útra terelni az ügyet. – Akadt olyan ház is, ahonnan három, ápolt, gondozott macska tűnt el, másnak a kutyáját mérgezte meg – mondta Horváth Lajos polgármester.



– Volt olyan macska, amelyet fagyállós tejjel végeztek ki, a másikat eledelbe rejtett gombostűdarabokkal, de gyanakodnak patkányméregre is. A helyi állatvédőnk, Konkoly Judit kertjébe pedig egy döglött macska került. Találgatások vannak, hivatalos gyanúsított nincs. Amikor közhírré tettük, hogy hivatalos boncolást kérünk, akkor hirtelen abbamaradt a macskák mérgezése – folytatta a polgármester. A Dózsa család is fura körülmények között vesztette el cicáit. Az egyiket megmérgezték, a másikat pedig a kapujuk előtt találták meg egy dobozban. Akkor még élt, de nemsokára az is kimúlt.



– Ápolt, ivartalanított, rendszeresen etetett macskáink voltak. Az egyik cicánkat megmérgezték, ezt állatorvos is bizonyította. A másikat a kapunk előtt találtuk meg, egy falubeli hozta vissza. Őt már nem vittük állatorvoshoz, mert nemsokára meghalt. Igaz, hogy öreg volt, de nem volt rajta sérülésnek nyoma. Azt hallottuk, hogy más macskája is annál a szomszédnál pusztult el, és olyat is beszélnek, hogy befogadja a macskákat, eteti, aztán meg lelövi őket. Kézzelfogható bizonyítékunk nincs, csak találgatások mennek a faluban – beszélt a helyzetről Dózsa-Kurucz Petra.