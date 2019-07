Lengyel gyerekek ismerkedtek Csongráddal

A közös alkotás során még jobban megismerték egymást a gyerekek. Fotó: Barta Zsófia

Csongrád testvérvárosából, a lengyelországi Belchatow-ból érkeztek gyerekek a Tisza-parti városba, hogy ne csak az idősebbek elmeséléséből, de saját tapasztalataikon keresztül is megismerjék, mennyire élő a két település közötti kapcsolat.A lengyel vendégeket a helyi diákönkormányzat képviselői kísérték végig a városon, méghozzá szelfi-pontokon keresztül bemutatva Csongrádot. A diákok sok közös programon vettek részt, együtt kézműveskedtek és játszottak, sőt, még a sárkányhajózást is kipróbálták. Utóbbi olyan jól sikerült, hogy kétszer is vízre szállt a lelkes csapat.A lengyel diákok utolsó csongrádi napjukon a Várásházára látogattak és a gimnáziumban vettek részt egy laborkísérleten. A gyerekek még egy napot a Balatonnál töltenek, majd pénteken utaznak haza Lengyelországa.