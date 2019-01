Magyar szót visz hátizsákjában a Versvándor: Tóth Péter Lóránt Szabadszállásra, Budapestre és Kanadába készül

A kunszentmiklósi testnevelés–történelem szakos tanár, drámapedagógus, Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versmondó lassan már egy évtizede tolmácsolja több ezer anyaországi és határon túli magyarnak József Attila, Radnóti Miklós, Arany János, Kányádi Sándor és Petőfi Sándor verseit Kassától Zágrábig, Beregszásztól Újvidékig, Csíkszeredától Budapestig. Közel kétszáz határon túli településen csaknem négyszáz előadáson lépett fel iskolákban, színházakban, művelődési házakban, múzeumokban, templomokban. A Versvándornak – ahogy nevezik – az elmúlt években sok előadása, rendhagyó órája volt megyénkben is, Csongrádon, Szegeden, Szentesen, Makón, Algyőn, Felgyőn, Deszken, Csanyteleken és Tömörkényen is megfordult. Tóth Péter Lóránt azt vallja, a verseken keresztül tud beszélni a világról, magáról. 2015-ben döntött úgy, hogy felhagy a tanítással, és önként vállalt feladatként bejárja a Kárpát-medencét és a magyar diaszpórát világszerte, hogy ezzel segítse az anyanyelv és a nemzeti identitástudat megőrzését, a szülőföldön maradást.



– Az anyanyelvnek identitásmegőrző szerepe van. Ahogy Kányádi Sándor mondja: „Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv." Ebben az esetben a fegyvert pedig nem támadásképpen, hanem védekezésképpen kell érteni. Azt látom, hogy fontosak ezek az előadások azoknak, akik szülőföldjükön maradtak, lelkileg erősíti meg őket. Porszemek ezek csak, de egy fontos feladat részei – mondta saját feladatáról.



Tóth Péter Lóránt legutóbb Kárpátalján járt. Ott úgy tapasztalta, hogy a magyarokat hátrányosan megkülönböztető nyelvtörvény csak még inkább megerősítette az ottani közösségeket identitásuk, kultúrájuk meg

őrzésében. Az, hogy ott is nagy szeretettel, régi ismerősként fogadják, sokat jelent számára. – Nem akarok elcsépelt kifejezéseket használni, de mindig feltöltődöm egy-egy ilyen alkalommal, azáltal, hogy befogadnak, várnak. Ezernyi történetünk van, ez óriási löketet jelent nekem – fogalmazott Tóth Péter Lóránt.



A Versvándorra idén is sok feladat vár. Hamarosan Szabadszálláson lép fel egy Petőfi-műsorral, majd Budapest következik. A kanadai magyarokhoz is visszatér, illetve tovább járja a Kárpát-medencét, és egy kerékpáros verszarándoklatot tervez Rákóczi nyomában.