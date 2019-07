Még mindig menő a retró: fotózkodásra csábít a ˝szelftársnő˝ a csongrádi múzeumban

A hatvanas–hetvenes–nyolcvanas évek hangulatát – ami manapság már retrónak számít – idézi meg a Tari László Múzeum legújabb kiállítása.A termekben visszaköszönnek az akkori élet jellegzetes színterei, a május elsejei felvo­nu­lások hangulata, a katonaélet vagy a kisdobosok és úttörők avatásának felejthetetlen, vagyis visszagondolva inkább megmosolyogtató pillanatai.– Az első teremben a társadalmi életet mutatjuk be. Egy klasszikus szobabelső mellett az egykori Csongrádi Napokra, az úttörő- és kisdobosévekre vagy a Tulipán Ételbárra lehet emlékezni – kalauzol a tárlaton Vincze Klára, aki ötletgazda és kiállításrendező is egyben.A tévén közben elindítunk egy videót, amelyen egy szuper 8-as kamerával felvett hetvenes évekbeli házibulit láthatunk, a háttérben pedig egy fotósarok hívogat, oldalán a „szelftárssal" és „szelftársnővel". Így hát mi is eleget tettünk a felszólításnak: Világ proletárjai, szelfizzetek!A múzeum másik termében a csongrádi cégek vonulnak fel – ha nem is május elsejei stílusban. Inkább csöndesen hirdetik egykori szebb napjai­kat a vitrinekből. Megjelenik itt a Hódiköt, a Háziipari Szövetkezet, a Fűtőber, a Mirköz, a Bútorgyár és a Vörös Csillag Tsz is – azaz az egykori üzemek színe-java. A tárlókban a hétköznapi használati tárgyak mellett szerepelnek a fu­­siban készült munkák is, de a látogatók találkozhatnak az elsős iskolai tájékoztató füzettől kezdve egy igazi mirközös fagyis hűtőig szinte mindennel, ami hozzátartozott a korszak hangulatához.– A kiállítás ötletét még ta­valy találtam ki, és három hónapos anyaggyűjtés előzte meg. A tárgyak körülbelül három­ne­gyede a múzeumé, a többit úgy kaptuk. A komplett úttörő-egyenruhát például a le­véltárból. Sok darab került be a kiállítás társrendezőjétől, Fodor Péter kollégámtól is – mesélt a tárlatról Vincze Klára.– Egy egyszerűbb, de elége­dett korszakot idéz meg ez a ki­­állítás. Nem tudtuk, hogy más is van, ezért beértük ennyivel, nem voltak vágyálmaink. A látogatók közül különösen azoknak tetszik a tárlat, akik akkor voltak gyerekek, az idősebbek pedig szeretik felfedezni magukat, is­­merőseiket a fényképeken – folytatta a kiállítás rendezője.A vitrineket végignézve játsza­ni is lehet: egy kvíz kitöltésé­vel az Érdemes társadalmi munkás kitüntetéssel távozhatunk. Mi is kipróbáltuk, egy kis segítséggel meg is szereztük a plecsnit.A kiállításnak álcázott idő­utazás szeptember 30-ig látható a Tari László Múzeumban.