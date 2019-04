Megcsinálták! Átfutott Magyarország Rakonczay Gábor és Ötvös Ádám

Szombaton indult útnak Garbolcról, az ország legkeletebbi pontjáról Rakonczay Gábor és a csongrádi Ötvös Ádám. A cél Magyarország „túloldala", Felsőszölnök, no meg az, hogy futás közben a testmozgást és az egészséges életmódot népszerűsítsék az útba eső iskolákban.A kétfős csapat egy nem várt akadályba is botlott, egy lezárt terület miatt egy jó negyven kilométeres kerülőt kellett tenniük. Szerdán, a futás ötödik napján áthaladtak Budapesten is, onnan pedig továbbra is nyugatra tartanak. Péntekre már több mint 500 kilométert tettek meg, a Balaton környékén járnak. Több iskolánál is megálltak, a gyerekek együtt futottak velük , így ez is adott nekik némi plusz energiát, hogy menjenek tovább a cél felé. Felsőszölnököt, az ország nyugati csücskét végül vasárnap este érték el, összesen 681 kilométer megtétele után.