Megkapta az első kezelést Amerikában a rákbeteg Tóth Róbert

Több mint 30 millió forint hiányzik még



Lapunk, a Délmagyarország is arra buzdítja olvasóit, hogy aki megteheti, támogassa a csongrádi sportoló reményt adó kezelését, amelyhez még nagyjából 110 ezer dollár, 31 és fél millió forint hiányzik. Megyénknek több mint 400 ezer lakosa van, ami azt jelenti, hogy fejenként kevesebb mint 100 forintot befizetve már össze is gyűlne a szükséges összeg. Aki támogatni szeretné Tóth Róbert gyógykezelését, a Kolonics György Alapítvány 12100011-10241521-es számlaszámára utalhat. A közleménybe azt kell írni: Tóth Róbert amerikai gyógykezelés.

Az infúzió után nehéz napjai voltak a kajakosnak. Fotó: Reményi Diána

Róbert bízik a gyógyulásában. Fotó: Reményi Diána

„Mindig megéri erősnek lenni" – ezzel a mondattal tette fel a videót Facebook-oldalára múlt hét csütörtökön Reményi Diána, amely férje, Tóth Róbert kezelésének megkezdését dokumentálta. A csongrádi kajakos hetek óta Houstonban van, itthon gyógyíthatatlannak minősített daganatát ugyanis egy speciális programban próbálják kezelni, amelybe a világon mindössze 36 embert választottak be. Csakhogy miután bejelentkeztek a kórházba, kiderült, hogy egyévnyi ellátás költségét előre kell kifizetniük, addig nem kezdik el a gyógyítását.– Múlt hétfőn a Kolonics alapítvány elutalta a kórháznak azt a 18 ezer dollárt, ami addig ott összegyűlt, így tárgyalóképesebbé váltunk. További 20 ezer dollár jött össze eddig a gofundme kampányban, amelyet a héten tudok lehívni, és várunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő döntésére, hogy Magyarország részt tud-e vállalni Robi gyógyításában, miután többszörösen kimondták, hogy otthon nincs számára gyógymód. Mindezeket figyelembe véve döntöttek úgy a kórházban, hogy csütörtökön megkezdik a férjem kezelését – mesélte lapunknak Diána. Hozzátette: az még mindig nem világos számukra, hogy az az összeg, ami jelenleg rendelkezésre áll, mennyi időre lesz elég.Az infúzió, amelyet innentől keddenként kap majd, egy óra alatt került be Róbert szervezetébe. – Ezt követően hét órán keresztül megfigyelték, óránként vért vettek tőle, hogy az adatokat megküldjék a gyógyszercégnek. Másnap nem volt túl jól, de így is be kellett mennünk vérvételre, sőt készítettek egy MR-vizsgálatot is, aminél a kontrasztanyag újabb terhelés volt a szervezetének. Mindezeknek köszönhetően Robi gyakorlatilag átaludta a hétvégét – mesélte a sportoló felesége.Diána úgy fogalmazott, vannak jó napok, amikor férje jól van, és akár edzeni is elmennek közösen, és vannak nehezek is. – Remélem, utóbbiból egyre kevesebb lesz – tette hozzá.