Megmutatják a füzek, kinek is volt igaza

Szépsége mellett arról is nevezetes ez a fasor, hogy amikor 2016-ban az önkormányzat megnyesette, nagyon sokan fölháborodtak a munka eredménye láttán. Ugyanez játszódott le, amikor 2017-ben a Körös-toroki fák megújítása zajlott.



A Facebook közösségi oldalon megjelentek a fotók a nyesés eredményéről, olyan megjegyzésekkel, hogy szegény fák nem adnak több árnyékot, ezzel tönkretették a növényeket, és felelősségre kellene vonni azt, aki csinálta. „Most már szabad a kilátás" – állt egy fotó alatt, amely a Körös-toroki kilátót és a levágott ágakat ábrázolja. Úgy lehetett érteni, a fákat azért nyesték meg, hogy ne akadályozzák a kilátást.



A látvány akkor tényleg nem lett szép, viszont, mint kiderült, az adott körülmények között szakszerű volt. A nyárakról ágak szakadtak le, a balesetveszélyt el kellett kerülni.



– Most mindkét helyen meg lehet nézni a fákat, és le lehet vonni a következtetést, kinek volt igaza – reagált lapunk kérdésére Murányi László. A csongrádi önkormányzati képviselő által vezetett egyesület építtette a kilátót. Nagyon megviselte, amikor a levágott ágak miatt a kilátó ügye ilyen módon került szóba a közösségi oldal fórumain. El is vette a kedvét attól, hogy föllépjen az internetre.



– Ahogy olvastam a sok okos megjegyzést, úgy döntöttem, amennyire lehet, kizárom az életemből a világhálót. Azóta is nagyon ritkán megyek föl, legföljebb akkor, ha valamilyen rendezvényre készülök, és tájékozódni szeretnék.



