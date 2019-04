Megvan a csongrádi kikötő üzemeltetője

Algyő és a szerbiai Óbecse mellett Csongrád is részt vesz abban a határon átnyúló pályázatban, amelyben kishajókikötőket építenek a Tiszán, hogy az erre hajózó turisták komfortosabban érezhessék magukat. A kikötőt május közepén, a tavaszi zöldár levonulása után állítják fel a volt Wiking kikötőnél a Tisza-parton. Az úszóművön helyet kap majd mosdó, tusoló és egy melegítőkonyha is, a kikötőiroda mellett. A projektnek ezenfelül része egy közös honlap, több kidolgozott túraútvonal és mobiltelefonos alkalmazás is.



A város képviselői legutóbbi rendkívüli testületi ülésükön választották ki az épülő kikötő üzemeltetőjét. A pályázat kiírása szerint a kikötő üzemeltetési feladatai tízéves ciklusra vonatkoznak, ebből a pályázat lezárását követő öt évig, azaz a fenntartási idő- szakban nonprofit jelleggel kell működtetni azt. A március 19-i határidőig három pályázó adott be ajánlatot a Fejlesztési és Üzemeltetési Irodára, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghallgatta mindhárom pályázót.



Kiderült, több szempont figyelembevételével – mint a tőkeerősség, a meglévő eszközpark, a téli tárolás és a kikötő üzemeletetéséhez szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat – a bizottság Kókai Dezsőt tekinti a legalkalmasabbnak a kikötő üzemeltetésére. A testület elfogadta a bizottság ajánlását, így Kókai Dezső működteti a következő tíz évben a csongrádi kishajókikötőt.