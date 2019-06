Megvan a kellő szorgalom és tehetség - polgármesteri dicséret járt a jó tanulóknak Csongrádon

A csongrádi városháza dísztermében fogadták a város legjobb tanulóit, idén harminc diák kapott polgármesteri dicséretet. Bedő Tamás elmondta, évről évre egyre több olyan elismerést adhatnak át, ami öregbíti a város és az iskolák hírnevét. – Ez azt mutatja, megvan a kellő szorgalom és tehetség a gyerekekben, a kellő elhivatottság a tanárokban és a szükséges áldozatkészség a szülőkben – emelte ki a polgármester.

A Fiatalok a kultúráért díjat ketten vehették át: Bartók Gellért és Kakas Zsófia Zorka. Gellért kiválóan fagottozik, ezt több megyei és országos versenyen is elismerték, Zsófia pedig több képzőművészeti ágban is erős. – Szeretem a kézműveskedést, de fotózni is elkezdtem, idén harmadik lettem az Országos Fotó és Filmversenyen a saját korcsoportomban. Még nem döntöttem el, mi szeretnék lenni, de érdekel a tetoválás is, abban érvényesülhet a rajzkészségem is. A fotózást inkább hobbinak tekintem, de akár azt is szívesen csinálnám szakmaként – mondta a díjazott.