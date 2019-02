Mindenkiben ott rejtőzik a mestercukrász - vallja az ógörög szakos bölcsészből lett csongrádi cukrász

A Csemegi Károly könyvtárban mutatta be Kreatív desszertiskola című könyvét Ötvös Zsuzsanna, ahová a könyv „főszereplőit", a desszerteket is elhozta.A szerző Csongrádon járt gimnáziumba, majd angol, latin és ógörög szakos bölcsészként végzett az ELTE-n. A doktorija írása közben, az Osztrák Tudományos Akadémia Bizantinológiai Intézetében ülve találta ki, hogy alkotó energiáit egy hobbiban teljesíti ki. Ez lett a desszertkészítés. A doktori disszertáció befejeztével először a legendás szigetszentmiklósi csokoládémanufaktúrában dolgozott két évet, ma pedig már a legjobb hazai fine dining éttermekben készíti desszertjeit.A szerző elmondta, a régi idők stílusát idéző szakácskönyvét úgy állította össze, hogy minél sokoldalúbban használható legyen, és olyan alapötleteket, variációs lehetőségeket adjon, amelyekből mindenki bátran tud építkezni.A könyv 35 alapreceptet mutat be, bevezet a piskóták, az omlós tészták, a krémek, a mousse-ok és a bevonók világába, valamint ezeknek a különféle íz- és állagvariációit is megismerhetjük. Az alapok után pedig huszonöt komplex desszertet is bemutat, amelyeknek felépítése mind az alaprecepteken nyugszik. Ezekkel mindenki nyugodtan kísérletezhet, így lelkes amatőrből akár profivá is válhat a konyhájában.