Minibölcsőde saját erőből: kevés pénzből is nagyot alkottak Csanyteleken

– A múlt évben több édesanya keresett meg bennünket, hogy szeretnék kérni gyermekeik bölcsődei elhelyezését, ellátását. A 2010-ben felújított óvodánkban már évekkel ezelőtt – a gyermeklétszám csökkenése miatt – megüresedett egy csoportszoba, így ott volt lehetőségünk a bölcsőde kialakítására.

– Pozitívak a visszajelzések a szülőktől. Eleinte kissé fenntartással kezelték ezt az újdonságot, de gyorsan elterjedt a faluban a jó hírünk. Elsődlegesen a csanyteleki gyerekeket szeretnénk elhelyezni, de már Felgyőről is érdeklődtek a minibölcsődénk iránt. A legfiatalabb bölcsisünk az egyéves Áron, a legidősebb a hároméves Jázmin, ő nemsokára átkerül az óvodába

Az elmúlt évben több szülő kereste meg a csanyteleki önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy visszamennének dolgozni, ha lenne hol elhelyezni kisgyermekeiket. Forgó Henrik polgármester lapunknak elmondta, pályázati forrásból szerettek volna létrehozni egy bölcsődét, de nem tudtak megfelelni a pályázati feltételeknek.Ezt követően döntöttek úgy, hogy saját erőből próbálják megvalósítani a fejlesztést. Csanytelek szerény, évi 220 millió forintos költségvetésből gazdálkodik, így nagy kihívás volt a minibölcsőde kialakítása.Hozzáláttunk az átalakítás megtervezéséhez, majd műszaki megvalósításához, és annak a közel ötven közigazgatási lépésnek a megtételéhez, melyek végén valamivel több mint egy évvel a gondolat megszületésétől, mindössze 2,2 millió forint közvetlen ráfordítással – és a régi ovis bútorok egy részének újrahasznosításával, sok ötlettel, kreativitással – szeptember 3-án megnyílt a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde, amely az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde tagintézménye – számolt be a részletekről lapunknak Forgó Henrik.A polgármester kiemelte, azon felül, hogy ez egy szintemelkedés a nevelési intézmények vonatkozásában, a minibölcsődének megtartó ereje is van. Ha bölcsődébe nem kell más településre vinniük a gyerekeiket a csanytelekieknek, akkor valószínűleg óvodába, iskolába is helyben fognak járni.A minibölcsőde hét kisgyermek gondozását látja el intézményes keretek között, 20 hetes kortól 3 éves korig. Ez a létszámkeret nagyjából megfelel a helyi igényeknek, ahogy felszabadul egy hely, egyből van újabb jelentkező, de nincs hosszú várólista. A gyerekekkel képzett kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka foglalkozik, így nemcsak a kisgyermekek elhelyezése oldódott meg Csanyteleken, de két új munkahely is létrejött.– mondta el Szabóné Pálinkás Györgyi. Az intézményvezetőtől megtudtuk, az óvoda tágas udvarának köszönhetően saját játszórészt is kaptak a bölcsisek az életkoruknak megfelelő játékokkal. Ezen túl szeretnék tovább fejleszteni a bölcsődét, első lépésként babakocsi-tárolót alakítanának ki.