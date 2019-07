Nem állít polgármester jelöltet a Fidesz

Minden körzetben lesz indulójuk, polgármesterjelöltet azonban mégsem indítanak. Farkas Sándor miniszterhelyettes, a régió országgyűlési képviselője elmondta, ezt a város utóbbi évekbeli sikeres fejlődése indokolta. – Az ország jó pár éve tartó gazdasági erősödése Csongrádon is érződik. A város elmúlt évekbeli fejlődése megfelelő, sőt, talán a település előrébb is tart, mint a hasonló méretű városok. Csongrád szép pályán van, ezért nem indít a Fidesz helyben polgármesterjelöltet, de szeretnénk egy erős csapatot kiállítani, hogy ez a fejlődés töretlen maradjon – indokolt a képviselő.



A képviselők bemutatása előtt elhangzott, egy alpolgármesterrel kapcsolódnának be a város vezetésébe, erre pedig Bartókné Vincze Zsuzsát tartják a legalkalmasabbnak.



A jelölteket Gyovai Gáspár mutatta be. Elmondta, az élet minél szélesebb területéről válogattak képviselő jelölteket és olyan csapatot igyekeztek összeállítani, akik képesek megfelelni a lakosság elvárásának. A Fidesz az első körzetben Dr. Fekete János jogászt és gazdálkodót indítja, a másodikban Bartókné Vincze Zsuzsa a jelölt, ő már két ciklus óta a város oktatási bizottságának vezetője. A Harmadik körzet jelöltje a városüzemeltetés területén dolgozó Hajdú László, a négyesé Túri-Kis Edit, aki több éven át vezette az Aranysziget Otthont. Az ötös és hatos körzetben két rutinos képviselő, Máté Attila és Gyovai Zsolt indul, a hetesben pedig a jelenleg pedagógusként dolgozó Túri-Kis Árpádot jelölte a szervezet. A nyolcas, bokrosi körzet jelöltje Gyovai Gáspár lesz, aki több cikluson keresztül alpolgármesterként szolgálta a várost.