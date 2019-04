Nem csak az agrárforrások megőrzése a tét - Az agrártárca vezetői Csongrádon beszéltek a magyar vidék jövőjéről

Fotó: Majzik Attila

Az uniós agrárforrások szintjének megőrzéséért indított aláírásgyűjtést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a petíciót már több mint százötvenezren aláírták. Az agrártárca is kiáll a magyar gazdák és a vidék mellett, ennek érdekében egy országjárás is kezdődött.Csongrádon Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese hangsúlyozta, a termelőknek jobb feltételeket, a fogyasztóknak pedig jobb minőségű élelmiszert akarnak biztosítani.Kiss Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte, a jól teljesítő magyar gazdaságban jelentős szerepet játszik a mezőgazdaság, 2010 óta másfélszeresére nőtt az agrárium teljesítménye, az agrárexport pedig több mint ötven százalékkal emelkedett. Az államtitkár elmondta, a következő tíz évben évente legalább 17 milliárd forintot fog fordítani a kormány az öntözés és a vízgazdálkodás fejlesztésére, valamint szeretnék elérni, hogy a vízügyi eljárások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek.Kiss Miklós beszélt az Európai Unió költségvetési javaslatáról is, miszerint a kohéziós és agrárforrásokat erőteljesen megnyirbálnák, és a migrációra csoportosítanák át. – Ez a javaslat elfogadhatatlan, mivel élelmiszerár-emelkedést is okozhat – szögezte le az államtitkár.