Nem szeretne ˝kétperces˝ falu lenni Felgyő

Horváth Lajos. Fotó: Majzik Attila

A korábbiakhoz hasonlóan jól sikerült Felgyő 2018-as éve is a polgármester szerint. – Megvannak az apróbb bajaink, de nem dől össze a világ. A projektek kapcsán a bürokráciával kellett megküzdenünk, de ezek a problémák is elrendeződtek – mondta Horváth Lajos.A településre példás tisztaság és kiváló közbiztonság jellemző. – Ez még kevés lenne ahhoz, hogy ide települjenek azok a cégek, amelyek Felgyő fejlődését biztosítják. A stabil gazdasági háttér a vállalkozásbarát környezetnek köszönhető. Ez egy nyolcéves kemény munka eredménye. Remek adószakemberekkel dolgozunk, és azon munkálkodunk, hogy megteremtsük a sikeres vállalkozás feltételeit. Hogy csak egy párat említsek, nálunk működik a térség egyik legnagyobb hulladékkezelője, és nagyon intenzív a mezőgazdasági termelés. Tavaly például 10 százalékkal lett több üvegházunk – mutatott rá a jó gazdasági helyzet alapjaira a polgármester.A falu nemcsak a vállalkozások számára vonzó, egyre többen költöznek Felgyőre – vagy csak költöznének, a településen ugyanis már nincs eladó ház. A polgármester szerint ez a helyzet adja az egyik legnagyobb feladatot 2019-re.– A fiatalokat előtérbe helyezzük, az időseket szem előtt tartjuk. Jó a falu lakosságmegtartó ereje, ezért lépnünk kell, lakásokat, sorházakat építeni. Mivel jól állunk, ezért a Magyar falu programba sem tervezünk sokat, az egyik buszunkat szeretnénk mindenképp lecserélni. A TOP-os programok közül 2019-ben készül el az óvoda felújítása, ez jelenleg a közbeszerzésnél tart.A polgármester kiemelte, büszke a Felgyőn működő oktatási-nevelési munkára, az óvodára és az iskolára, és a helyi civil szervezetekre, amelyekkel nagyon erős a kapcsolatuk.Horváth Lajos azt is kiemelte, nem szeretnének „kétperces" falu lenni, ezért a település központját szeretnék fejleszteni. – Sétányt szeretnénk kialakítani, a szabadidőparkot bővíteni, ahol a bébihintától a kondigépekig minden lesz. Szépíteni szeretnénk Felgyőt, hogy több időt tölthessenek el nálunk, és a felgyői gyerekek is ugyanazokat a szolgáltatásokat kaphassák meg, mint a városiak. Meghatározó még a Tömörkény–Felgyő összekötőút kérdése, mert a szomszédban sok a szabad munkaerő, amelyre az itteni vállalkozásoknak szükségük van – vázolta a terveket Horváth Lajos.