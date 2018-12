Nem tudják, mi okozta a méhpusztulást

Nem derült ki, hol mérgeződtek meg az algyői Gercsó Tibor méhei, így a kára sem térül meg.

Archív fotó: Török János

A dinnye terméshozama több mint ötven százalékkal, a padlizsáné háromszorosára, a töké ötszörösére nőtt, azáltal, hogy minden negyedik művelt sávban virágzó növényeket neveltek a méhek számára. Ilyen eredményt hozott egy, az ENSZ által támogatott program, amely a beporzó rovarfajok pusztulását hivatott megakadályozni – Üzbegisztánban és Marokkóban. A kísérletről a magyar sajtó is beszámolt, mert közismert, hogy világszerte csökken a méhállomány, pedig az élelmiszernövények 80 százaléka nem termeszthető beporzás nélkül. Az is szerepelt a hírekben, hogy ez a megoldás – virággal kedvezni a beporzóknak – bárhol megvalósítható.– Nálunk ez így biztosan nehezen menne, legfőképpen azért, mert a törvény szerint ahol virágos növényeket termesztenek, ott a közelben sem szabad méhekre veszélyes növényvédő szereket használni, ezt tudják a gazdák is – reagált a hírre Lászlóffy Zsolt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Csongrád megyei szaktanácsadója. – Magyarországon pedig nem tapasztalják a gazdák – az idei évben tapasztalt pusztulás ellenére sem –, hogy kevesebb lenne a beporzó, mert tényleg van elég, vadon élő hártyás szárnyú rovar is. Olyan kísérlet azonban folyt nálunk is, amely virágzó kultúrákban, napraforgóban, repcében vizsgálta a méhek jelenlé-tét. És a táblán belül a méhek környékén sokkal jobb volt a magfogás, de ez természetes. Az is, hogy a virág vonzó, a repce kedvéért például öt–hét kilométerre is elrepülnek a méhek. A virághűség jelenségét is megfigyelték: ha a méh egy virághoz hozzászokott, akkor hiába virágzik a közelben más növény, megmarad a szokottnál, egészen addig, amíg a másik nektárja nem lesz vonzóbb a számára.Az idei évben lezajlott példátlan magyarországi méhpusztulás okát nem sikerült kideríteni. Erről többször is írtunk idén, legutóbb októberben, azt, hogy talán jövőre születhet eredmény. Annyira sokféle tényező hatása lehetett, hogy végül nem tudták megállapítani, melyik volt a döntő – mondta Lászlóffy Zsolt. Annyi eredményt mégis hozott ez a kritikus esztendő, hogy a méhészeti egyesületnek és a növényvédelmi hatóságnak szorosabb lett a kapcsolata, jobban odafigyelnek egymásra. Ami egyértelműen jó hír a méhészeknek, az az, hogy a pusztulás legfőbb okozójának gondolt neonikotinoid csávázószerek használatát 2019-től Magyarországon sem engedélyezhetik, soron kívül sem. Az ősszel elvetett repcékben már most sem adtak erre engedélyt.