Obeliszk őrzi a maszlaghalmi iskola emlékét Felgyőn

A Felgyő melletti iskolát 1860-ban alapították, névadója eredetileg Szent István volt. Ezt 1949-ben Maszlaghalmi Iskolára változtatták, ekkor indult be ott a nyolcosztályos képzés is. Most a hetvenéves évfordulóra emlékezve, valamint az egykori iskolások és tanítók előtt tisztelegve állíttattak gránit emlékjelet a régi iskola helyén. Néhány éve még álltak az épület romjai, de a telek tulajdonosa azóta elbontatta a maradványokat. Részben ez is sarkallta arra Lovas Sándort, hogy emlékművet emeljen. – Én is itt születtem, egy kilométerre innen, ebbe az iskolába jártam. Itt nemcsak írni, olvasni, meg a többi dologra tanítottak meg bennünket, hanem arra is, hogy jó emberek legyünk. Úgy gondolom, hogy azok, akik egykor idejártak, és azok a tanítók, akik itt dolgoztak, megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk. Ezért is került két eredeti tégla az iskola falából az emlékhely talapzatába, az iskola története pedig a gránitobeliszk alá, hogy az addig őrizze az utókornak, amíg csak áll – beszélt indíttatásáról és az emlékműről Lovas Sándor.A környéken volt, hogy öt másik iskola is működött, mégis ez volt a legnagyobb létszámú, akadt olyan év, hogy százhúsz gyerek járt a maszlaghalmi iskolába. A hely azonban nemcsak iskola, hanem egyfajta közösségi tér is volt: a környéken először itt volt televízió, más falvakból is idejártak együtt tévézni az emberek, de tartottak itt összejöveteleket, színielőadásokat, sőt, még misét is.Felgyői önkéntesek most azon dolgoznak, hogy teljesen feltárják az iskola múltját. Az emlékhelyavatásra sok régi bizonyítvány és fotó előkerült, 1949-től pedig megvan minden egykori diák neve is, de még gyűjtik a régi emlékeket, relikviákat.