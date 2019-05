Összefognak az álláskeresőkért Csongrádon

Együttműködik a Csongrádi és Szentesi járás, valamint Mindszent város, hogy egy foglalkoztatási paktumot alakítsanak ki, partnerként pedig csatlakozott hozzájuk a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Csongrád Megyei Önkormányzat is.



–A paktum területén egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, ez pedig már a napi működést és a fejlesztések sikerességét veszélyezteti. Ezért a projekt célja a munkáltatók munkaerőigényeire választ adva a munkanélküliség csökkentése, munkaerőképzés a foglalkoztatási támogatás biztosításával. Egy hároméves projektről van szó, ennek most az egyharmadánál járunk – tudtuk meg Szántai Szilvia projektmenedzsertől.



A programba több mint háromszáz hátrányos helyzetű álláskeresőt és inaktív személyt vonnak be, közülük csaknem százhetvenen jutnak álláshoz a Csongrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztálya által. További cél, hogy a helyi szereplők kerekasztalhoz ülve vitassák meg a munkaerőpiac lokális problémáit, fejlesztési lehetőségeit.