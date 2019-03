Próbaidős KRESZ-táblák Csongrádon

Egy ideje hiába keresték a biciklizni tanuló gyerekek és szüleik Csongrádon az Ifjúság téri KRESZ-park tábláit, csak a tartóoszlopokat találták a helyükön. Kiderült, a táblákat a Városellátó gyűjtötte be, a sorozatos rongálások miatt. Most próbaidő jön. Ha nem maradnak épek a jelzőtáblák, akkor még az is lehet, hogy csak időszakosan helyezik ki azokat.

A nemrég felújított Ifjúsági téri park , azaz a „nagyjátszótér" hátsó részén épített KRESZ-pályát még 2011-ben a csongrádi önkormányzat a Mars Magyarország támogatásával. A gyerekek itt biztonságos környezetben ismerkedhettek meg a közlekedés szabályaival, gyakorolhatták a szabályos biciklizést. A 400 méter hosszú pályán mintegy negyven jelzőtáblával próbálhattak ki több, a valódi közlekedésben is előforduló szituációt.



A kis parkot már az átadás után pár hónappal megrongálták: két fiatal több táblát elhajlított, párat pedig le is tört. A játszótér hátsó része, a KRESZ-pálya környéke sűrű bokrokkal benőtt, „dzsumbujos", így ideális terep a vigyázó szemek elől elbújó fiataloknak. A kisgyerekek játszóterétől pár méternyire és a KRESZ-pálya aszfaltján rendszeresen lehetett összetört sörös- és töményesüvegeket találni.



A rongálások vezettek oda, hogy a Városellátó beszedte a táblákat, azok a javításuk után kerülnek vissza a helyükre.



– A közlekedési táblák a telephelyünkön vannak, felújítjuk, rendbe hozzuk a sérült darabokat. Április környékén kirakjuk őket, de csak próbaidőre: ha újra megrongálják azokat, akkor valószínűleg csak rendezvények alkalmával fogjuk felszerelni – tájékoztatta lapunkat Bodor János, a Városellátó munkatársa.



Egy-egy KRESZ-tábla beszerzési költsége tíz-tizenötezer forint, így a teljes állomány pótlása komoly költséget róna a Városellátóra.