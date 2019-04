Rögtön kapós lett az új csongrádi mintaprojekt - Online kezdődik, a valóságban ér véget a városismereti kalandjáték

Bejött a fiataloknak a kalandozás. A CsongrádOn játék más városoknak és múzeumoknak is megtetszett. Fotó: Jónás Attila

Aktív közösségi szerepvállalásra buzdít a Cselekvő közösségek projekt. A pályázat célja, hogy növelje a társadalmi aktivitást, serkentse a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalást, valamint erősítse a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatokat, magasabb szintre emelve az együttműködés kultúráját.A projektben Csongrád város ötletét is támogatták, a Tari László Múzeumot és a Csemegi Károly Könyvtárt összefogó Csongrádi Információs Központ és a Művelődési Központ közösen hozta létre a CsongrádOn városismereti kalandjátékot. A hetedik–nyolcadik osztályos és középiskolás diákokat célzó játékban a városhoz kapcsolódó történeteket, legendákat ismerhetik meg a játékosok. A kalandok során a résztvevők megismerkedhetnek a lányegyletben történt robbantással, Attila király sírjának történetével, az Ellés-parti monostor szarvasaival, Csongrád ’56-os eseményeivel és Kossuth Lajos leveleivel is.– Az volt a célunk, hogy bevonjuk a fiatalokat a város kulturális életébe, megmozdítsuk ezt a korosztályt, hogy megismerjék Csongrád történeteit. A játékot nem lehet végig a számítógép előtt játszani, ki is kell menni a városba, mert a helyszíneken is találnak elrejtett nyomokat – mesélt az ötletről Dezső Dóra, a Művelődési Központ vezetője.A játékot azóta bemutatták a helyi gimnázium diáknapján és a Múzeumi Játékmustrán is a Magyar Nemzeti Múzeumban. A siker egyértelmű, a fiatalok és a szakmabeliek szerint is.– Még dolgozunk a projekten, fejlesztjük, figyeljük a visszajelzéseket. Az talán a legérdekesebb benne, hogy egy olyan városismereti kalandjátékot hoztunk létre közösen, amiben a város a játék táblája. Olyan legendákat, történeteket gyűjtöttünk össze, amelyek a nem csongrádiaknak is érdekesek, de akár a helyieknek is újdonságok lehetnek. A Nemzeti Múzeumban is jól fogadták, volt, aki annyira kíváncsi lett a városra, hogy turistaként is visszajönne, néhány múzeum és skanzen pedig azonnal átvenné tőlünk az ötletet – számolt be a projekt sikeréről Jónás Attila, a játék fejlesztője.