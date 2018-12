Szarvasokat láttak a csongrádi városháza előtt - galéria

A hideg és kellemetlen időjárás sem szegte kedvét a szarvasépítő brigádoknak szombat délután Csongrádon. A városban első alkalommal szervezte meg Gergely Ildikó a Szarvaskészítő Verseny és Csíramálé Fesztivált, ahol baráti társaságok ragadtak fűrészt, fúrót és ragasztópisztolyt, hogy a legszebb, legviccesebb karácsonyi csodaszarvast fabrikálják fából.A Rémszarvasok csapata gyorsan végzett, ők lettek kész a leghamarabb a rönkfából készített négylábúval. – Körülbelül két óra volt, ökörködéssel együtt. Ezért is neveztünk be, hogy együtt legyen a társaság, hülyéskedjünk egy jót. Elég hideg volt, de nem fáztunk, segítettek a védőitalok – mondták forralt boros pohárral a kézben a lelkes szarvasépítők. A csapat alkotását könnyen fel lehetett ismerni, a szarvasuk ugyanolyan sapkát és nyakkendőt viselt, mint a fiúk.Az egyenruha a zsűrinek is bejött, úgy döntöttek, hogy a Rémszarvasok csapata készítette a legszebb karácsonyi csodaszarvast, a Táltos Manók pedig különdíjat kaptak.A délután másik főszereplője a csíramálé volt, Varga Károly világbajnok mesterszakáccsal lehetett csíramálés ételek kóstolni. A búzából készült édességet szereti egyik-másik város kisajátítani magának, itt azonban békésen megfért egymás mellett a csongrádi, a szentesi és az orosházi csíramálé is.A hidegben a Crockodeal együttes mozgatta meg a nézelődőket, majd a Seres Brothers karácsonyi műsora koronázta meg az estét.