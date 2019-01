Szelfiket gyűjt a csongrádi múzeum is - pizzát lehet nyerni a legjobb telefonos önarcképpel

Egy bronzkori harcos is jó társ a szelfizéshez, mutatja Illés Péter. Az akcióval a fiatalabb generációt hoznák közelebb a múzeumhoz. Fotó: Majzik Attila

A szelfi inkább a Z generáció műfaja, ők, a mostani tizen- és huszonévesek kicsit elveszettek a kulturális intézmények szempontjából. Ezzel remélhetőleg meg lehet őket szólítani

Manapság percenként több millió szelfi, azaz önarckép készül világszerte. Ezek egy részét múzeumokban, kiállításokon kattintják el a mobiltelefonos alkotók. Ez adta az ötletet Mar Dixonnak, a Culture Themes weboldal szerkesztőjének, hogy. Ez a kezdeményezés arra buzdít, hogy azon a napon a közösségi oldalakon a #MuseumSelfie hashtag alatt olyan képeket tegyünk közzé, amelyeken egy szelfin mutatjuk meg kedvenc múzeumunkat, műtárgyunkat vagy kiállításunkat, persze mindezt úgy, hogy nem teszünk kárt a kiállítási tárgyakban.A remek ötlethez a csongrádi múzeum is csatlakozott, így próbálva meg aktivitásra bírni a fiatalabb generációt. – Tavaly olvastam erről a kezdeményezésről, és azonnal be is írtam a naptáramba, hogy idén mi is részt vegyünk benne. Ez imázsépítés a múzeumnak.– véli Illés Péter, a Tari László Múzeum vezetője.Részt venni nem csak a Tari László Múzeumban készített önarcképpel lehet. Más múzeumban is lehet szelfizni, a lényeg, hogy a készítő csongrádi legyen, vagy kötődjön a városhoz valahogyan. A legjobb képet díjazzák is, a nyeremény egy hatalmas pizza.