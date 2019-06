Tovább bővült a csónakház

A fejlesztés során az egyesület két új mólót kapott, megújult és kiszélesedett a partszakaszuk, sármentesített lejáró épült a hajóház és a móló között, és készült olyan lejáró is, amelyen a motoros hajókat és a sárkányhajókat csörlővel tudják mozgatni. A Szent Jupát Hajóház előtetőt kapott, amely alá kültéri kombinált sporteszköz került ütéscsillapító gumiszőnyeggel. Elkészült a hajóház vizesblokkja is, a konditerembe pedig új edzőgépeket vásároltak. Az értékekre ezután riasztó- és kamerarendszer vigyáz, de az öltözők berendezése is megújult, háromszintes eredményhirdető dobogó készült, és hangosító felszerelést is kaptak. Mindez 15 millió forint állami támogatással valósult meg.



– Nagy, a jövőt meghatározó előrelépés ez a fejlesztés az egyesületünk életében. Ezzel megvan a kellő eszközünk a jó versenyeredmények eléréséhez – összegzett Kakuszi Gyöngyi, az egyesület vezetője.

Már a következő feladat a megvan Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület vezetősége számára, a bővülő versenyzőszám miatt „kinőtték" az öltözőiket, ezért új helyiségekre lenne szükségük a Holt-Tisza parton.



KÉPALÁ: Bedő Tamás polgármester, Kakuszi Gyöngyi egyesületi elnök és Farkas Sándor országgyűlési képviselő avatták fel a csónakházat.