Úgy osztja be a pénzt Tömörkény, hogy mindenre teljen

Bánfi Sándor.

Tömörkény 2018-as évét is a szigorú gazdálkodás jellemezte, továbbra sem verte adósságba magát a falu. A település már 2012 óta nem vesz fel hitelt, ehhez következetesen ragaszkodnak. Emellett azonban nemcsak egy helyben toporgásra futja, fejlesztenek is, de a gyerekekre és az idősekre is odafigyelnek. A kicsik egész évben ingyen utaznak korcsolyázni, kirándulni vagy színházba, de télen mikulás- és karácsonyi ajándékot is minden tömörkényi gyerek kapott, valamint Biztos Kezdet gyerekház is működik a faluban, az idősek közül pedig mintegy kétszázan kaptak karácsony előtt tízezer forintos Erzsébet-utalványt.A nagyobb projektek közül Bánfi Sándor polgármester a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósult minibölcsőde és egészségház megvalósulását emelte ki, de emellett önerőből is tudtak fejleszteni, ilyen volt például a főzőkonyha teljes felújítása is.A polgármesteri hivatal energetikai felújítása, az óvoda és az idősek otthonának renoválása még zajlik, ezek, valamint a Felgyőt Tömörkénnyel összekötő út is ennek a pályázati lehetőségnek köszönhetően készül majd el 2019-ben.– Idén is az a tervünk, mint a korábbi években: mindent megpróbálunk elérni, amit lehet, de hitelfelvétel nélkül. Úgy osztjuk be a pénzt, hogy mindenre teljen – fogalmazott a polgármester. Bánfi Sándor elmondta, nagyon bíznak a Magyar falu programban, sok lehetőség áll előttük. Bővítenék az óvoda és az iskola játszótéri eszközeit, folytatnák az ingatlanok felújítását és hasznosítását, valamint a belterületi járdák rekonstrukcióját, de tervezik a paplak szeretetotthonná alakítását is. – Sok tervünk van, szükséges lenne a szociális otthon energetikai felújítása is, illetve a vezetékes szennyvíz helyzete sem megoldott, erre sajnos program sincs. Amit mindenképp szeretnénk idén megvalósítani, az a gyermekek születési támogatásának emelése, eddig ez 50 ezer forint volt. Megtartjuk a bankautomatát is a faluban. Tudomásul vettük, hogy bezárt a Takarékszövetkezet kirendeltsége, bár nem örültünk neki. Az épületük megvásárlásával viszont tovább működhet az ATM. Az a célunk, hogy Tömörkény fizetőképes település legyen, amely szakképzett munkaerőt biztosít. Egy élhető és modern falut képzeltünk el – vázolta az idei terveket a polgármester. Bánfi Sándor elmondta, szeretné folytatni a megkezdett munkát, ezért indul az őszi polgármester-választáson.