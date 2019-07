Új, elgondolkodtató köztéri alkotással gyarapodott Csongrád

A szobor leleplezése előtt Cseri Gábor elmondta, reméli, hogy a szobor akár egy új találkozási pont is lehet a városban. Az alpolgármester beszédében utalt a bökényi városrész „Kapcsolatok" című szobrára is, ami a köznyelvben „Bélcsavarodásként" él – így elképzelhetőnek tartja, hogy a „Felhőjárót" is átkeresztelik a csongrádiak.A leleplezés előtt Wehner Tibor mutatta be az alkotást és annak hátterét. A művészettörténész egy elvontsága ellenére sokatmondó kompozícióként jellemezte Sejben Lajos krómacél szobrát.– Az egyszerre misztikus és játékos test körüljárásra, 360 fokos befogadásra késztet. Az absztrakt alkotással a város is gazdagodott – emelte ki a művészettörténész.A szobrot a mecénás, Bodor Tamás és Wehner Tibor leplezték le, így a művésztelep alkotói és a vendégek is megpillanthatták a kockakövekkel borított kis dombon három lábbal álló alkotást. A krómacél test minden bizonnyal gondolkodásra és képzelettársításra sarkallja a nézőit.KÉPALÁ: Csongrád – Elgondolkodtató szoborral gazdagodott a város. A „Felhőjáró" akár úgy találkozási pont is lehet. Fotó: Majzik Attila