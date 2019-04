Új természetvédelmi területekkel gazdagodhat Csongrád és környéke

A Bartók-rét és a Keselyes-dűlő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítására Deák József Áron természetvédelmi szakértő tett javaslatot, a kérést pedig a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága is vizsgálta. Úgy látták, bár a területek jelentős természetvédelmi értékeket képviselnek, országos jelentőségű védett természeti területté nem, de helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítani igenis indokolt. – A kezdeményezést a földterületek tulajdonosai is támogatják. A védetté nyilvánítás a Csongrádon és annak környékén egyedülálló és rendkívül ritka talajvíz-feláramlást jelző lápi élőhelyek megóvását szolgálná – indokolt a természetvédelmi szakértő.



A két terület állat- és növényvilága igen gazdag: a Bartók-réten elsősorban az Alföldön, de a Duna–Tisza közén is ritkaságnak számító üde láprétek vannak. Arra nő a jégkorszaki maradványnövénynek számító, védett keskenylevelű gyapjúsás, de élnek ott tőzegképző mohák is, valamint előfordul a hazánkban szintén nem túl gyakori, a Duna–Tisza közén és Csongrád megyében is kimondottan ritka mocsári nőszőfű és a szintén védett mocsári kosbor. A madarak közül a piroslábú cankó, a nagy goda és a bíbic fontos élőhelyei, de onnan táplálkozik a gyep délkeleti szélén rendszeresen költő fehérgólya-pár is.



A Keselyes-dűlő homokbányája Csongrád egyik legstabilabb gyurgyalag-fészkelőhelye, ezt azonban a folyamatos motorozás zavarja. A fészkek az aktívan használt motokrosszpálya kanyarívére kerültek, ahol a motorok kerekei a fészkeket, a tojásokat, fiókákat, de a felnőtt egyedeket is veszélyeztetik. A homokbánya északnyugati szélén, a legmélyebb fekvésű, láposodó részén került elő a Csongrád megyében ritkaságnak számító, de a Duna–Tisza közén sem túl gyakori, védett, hússzínű ujjaskosbor, de emellett a védett mocsári kosbor is jelen van.



A kérdést Csongrád képviselő-testülete is tárgyalta. A képviselők egyetértettek abban, hogy első olvasatban támogatják a kérelmet, de további üléseken is napirendre tűzik majd az ügyet.