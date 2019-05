Újabb háziorvosváltás jön Csongrádon

Ez rövid időn belül a második orvosváltás lehet a városban, mint arról korábban beszámoltunk, Pénzes János körzetét Kovács György veszi át június 1-től.

Ismét orvosváltás előtt áll Csongrád, Szilágyi István háziorvos levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy egészségügyi okok miatt 2019. december 31-gyel befejezi háziorvosi tevékenységét, a praxist visszaadja a város önkormányzatának. A képviselő-testület a döntést elfogadta, megköszönték Szilágyi István munkáját. A háziorvosi körzetben jelenleg is helyettesítéssel folyik a munka, ez az év végéig így is marad. A korábbi háziorvosnak fél év áll rendelkezésére, hogy értékesítse a praxist, ha ez addig nem sikerül, akkor azt 2020. január 1-gyel működtetésre visszaveszi az önkormányzat.A képviselők emellett meghallgatták a 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót is. Ebből kiderült, a város kifizetetlen számlaállománya 2017. december 31-ről 2018. december 31-re csaknem 33,3 millió forinttal csökkent. Az önkormányzati feladatok összes bevétele 4,4 milliárd forint volt, ami a módosított előirányzatra vetítve 71 százalékos teljesítésnek felel meg, ebből a város saját bevétele 2,9 milliárd forint volt 2018-ban. A beszámolót a testület lényegében vita nélkül, egyhangúan elfogadta.