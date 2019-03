Üzemeltetőt keresnek a csongrádi Borházba

A Borház a felújított kézműves házak egyike, Csongrád belső városának egy romantikusan zegzugos, macskaköves utcájában várja az arra sétáló szomjas vándort. A ház 2016-tól működött, többnyire hétvégi, illetve a környéken rendezett programokhoz időzített nyitvatartással, de külön bejelentkező csoportokat is fogadtak. Csatlakozott a művelődési központ programjaihoz, de önálló tematikus rendezvényei, borkóstolói is voltak.Tavaly még félig-meddig működött a hely, majd nem üzemeltette tovább a korábbi vállalkozó. Erre szeretne most megoldást találni a művelődési központ, hogy a turistaszezon kezdetére újra legyen egy olyan vendéglátóegység a Belvárosban, ahol le lehet ülni beszélgetni, meginni egy üdítőt, kávét vagy egy pohár csongrádi bort.– Szeretnénk bemutatni a csongrádi régió borait, és egy olyan vendéglátóegységet a Belvárosban, ami a rendezvények alatt kiszolgálja a vendégeket. Az is fontos, hogy a leendő üzemeltető legyen elkötelezett a városrész iránt, a Borház hangulata passzoljon a miliőhöz, illeszkedjen a kézműves házak ésa Belváros értékrendjéhez – mondta el lapunknak Hörömpöliné Víkor Katalin. A művelődési központ munkatársaitól megtudtuk, már vannak érdeklődők az üzemeltetésre, és jó elképzeléseik vannak. Az biztos, hosszú távú megoldásban gondolkodnak, hogy tovább is lehessen építeni az együttműködésre.