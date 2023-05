Csütörtökön indul Szegeden Magyarország legnagyobb retró fesztiválja, a Deja Vu a Partfürdőn, ezért a szervezők hivatalos sajtóbejárást rendeztek, ahol bemutatták a rendezvény felépítését, megmutatták a helyszíneket, valamint fény derült a fellépőkkel és a technikával kapcsolatos érdekességekre is. A Sing-Sing sátorban rendezett sajtótájékoztatón először levetítettek egy kétperces kisfilmet, ami visszatekintés volt a 2013-ban indult fesztivál eddigi történetére, majd Molnár Balázs, a fesztivál sajtósa beszélt a múltról, jelenről és a jövőről.

Komoly evolúción ment keresztül a fesztivál. Az első néhány év az útkeresés volt, az elsőn még volt például ingyenes családi nap fitness órával. Viszont itt volt már akkor Thomas Anders, aki most újra Szegedre érkezik csütörtökön. Évről évre nehezebb az előadókat megszerezni. Sokan nem vállalnak fellépést, mert megöregedtek, mások szétszéledtek. A kínálat fogy, de az igény egyre nagyobb, és mi úgy tűnik, álljuk a sarat – mondta a sajtós. Hozzátette, ha a közönségen múlna akkor minden évben csak a Scooter és a Cascada lépne fel Szegeden.

Az is elhangzott, hogy nagyobb a színpad, komolyabb a technika, több lesz a pultos, persze ennyi embert lehetetlen egyszerre kiszolgálni. De azért igyekezni fognak. Tömeg biztosan lesz, mert mindhárom nap teltházra számítanak. Mindhárom napon lesz külföldi fellépő, csütörtökön Thomas Anders (akinek nem felelt meg a négycsillagos Forrás, ezért Budapesten, egy ötcsillagos szállodában száll meg és onnan hozzák autóval a fellépésre), pénteken az angol fiúegyüttes, a Blue, szombaton pedig Elena Alexandra Apostoleanu, művésznevén Inna román énekesnő lép fel. A kapuk csütörtökön 16 órakor nyitnak, a szervezők azt kérik, senki ne az utolsó pillanatban essen be az esti koncertre, hanem menjenek le a Partfürdőre időben.