Bordányba ért a koronavírus

Kübekházán egyelőre nincs koronavírussal fertőzött lakó, de ennek ellenére rendszeresen fertőtlenítenek a településen. Bordányban viszont szigorításokat jelentett be Tanács Gábor polgármester, mert megjelent a településen a fertőzés. Csongrádon pedig több diák is karanténban van.

Bedő Tamás Csongrád polgármestere újabb videót tett közzé, amiben a koronavírusról beszél. Elmondta, hogy a település felkészült arra, hogy később újabb szigorításokat kell bevezetni a településen. Arról is beszélt, hogy Csongrádon több diák is karanténban van, de hogy pontosan mennyien azt nem árulta el.

A Kübekházi hírszolgálat pedig arról számolt be, hogy a közintézményeket, boltokat és a kis piacunkat kizárólag szájmaszkban lehet látogatni, és azt az árusoknak is viselniük kell.

A településen is mindenki számára ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás. A háziorvos már 500 vakcinát rendelt is, de még nem kapta meg.

Már több mint egy hónapja naponta fertőtlenítik a köztéri bútorokat és egyszer már az egész településen is végigment meleg ködös fertőtlenítéssel egy autó, az intézményekben pedig mindenhol van digitális hőmérő és kézfertőtlenítő is.

Rossz híreket közölt viszont a bordányi polgármester. Tanács Gábor a település honlapján jelentette be, hogy Bordányban is megjelent a koronavírus. A fertőzöttek jelenleg otthonukban karanténban gyógyulnak. Ugyancsak vannak karanténban vannak olyan bordányiak is, akik nem fertőződtek, de érintkeztek betegekkel.

A polgármester azt kéri, hogy a helyiek csak a legszükségesebb ügyeiket intézzék, és aki teheti, maradjon otthon. Azt is javasolja, hogy senki se tartson 20 fősnél nagyobb magánrendezvényt.

Ezeken kívül az önkormányzati intézményekben továbbra is szigorú feltételei vannak a szolgáltatások igénybevételének. Mindenütt kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, illetve az intézmények bejáratánál elhelyezett fertőtlenítő-állomásokon a kézfertőtlenítés. Minden intézmény rendelkezik gyors testhőmérő eszközökkel is, az intézménybe való belépés előtt ellenőrizhetik a testhőmérsékletet, és a lázas embereket nem engedik tovább a bejáratnál.

Mostantól Bordányban is kötelező a maszk, ahogy a Faluházban és a Szociális és Egészségügyi Központban is.