Földi László: Vannak a járványnak haszonlesői

A koronavírus-járványról és a migrációról is beszélt többek között Földi László tegnap a szegedi fórumán. A biztonságpolitikai szakértő szerint jelenleg is valós veszély a tömeges bevándorlás, és a nemzetek önrendelkezési jogának elvétele.

Sokan várták a Dóm látogatóközpontban szerdán kora este Földi Lászlót. A biztonságpolitikai szakértő a Civil Összefogás Fórum Civil Akadémiájának vendége volt. A Délmagyarországnak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy egyelőre az orvosok véleményére hagyatkozik. Szerinte a koronavírus egy mesterséges vírus, mert olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekből erre lehet következtetni.

Nem természetes?

­– Ellenáll a hidegnek a melegnek, és bonyolultan támadja meg az embereket. Van, aki szuperfertőzötté válik, van, aki nem adja tovább, ezekből gondolom, hogy nem spontán alakulhatott ki. De ez a magánvéleményem – fogalmazott.

Földi László azt is elmondta, hogy ha egy ilyen, vagy ehhez hasonló helyzet adódik világban, vannak olyan csoportok, amelyek a saját hasznukra fordítják a helyzetet. A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett Soros György egy korábbi nyilatkozatára. A milliárdos az egyik amerikai lapnak adott interjújában nevezte óriási lehetőségnek a koronavírus-járványt.

Világkormány a végcél

– Szerintem arra gondolhatott, hogy a koronavírus-járvány idején megerősödött az online világ. Online dolgoztak, tanultak és így tovább, azaz minden ellenőrizhető. Ennek a végcélja egy világkormány létrehozása lehet. Nincsenek nemzetek, nincsenek kultúrák, hanem egy nagy katyvasz van, amit a piac irányít. A piacot pedig egyszerűsíteni és központosítani kell ezen emberek szerint – fogalmazott.

A biztonságpolitikai szakértő azt is elmondta, hogy a válság miatt bizonyos érdekkörök mindenáron hiteleket akarnak kihelyezni, amit pedig nem, vagy csak nagyon nehezen lehet visszafizetni. Márpedig ha nem tudják visszafizetni, akkor tulajdonképpen a hitelezők kezébe, tulajdonába kerül a vállalkozás, vagy bármi más.

Tart a migrációs válság

A migrációs válság sem múlt el még Földi László szerint. Erről azt mondta a biztonságpolitikai szakértő, hogy már kétmillió új illegális bevándorló van, akik pedig felheccelik a korábban már valamennyire a társadalomba beintegrálódott bevándorlókat.

– Az iszlamizáció továbbra is valós veszély. Elég csak arra gondolni, hogy például Angliában már több nagyvárosban is muszlim a polgármester, pedig ezt a népességszám még nem indokolná. A mai világban csak ott nincsenek muszlim bevándorlók, ahova nem engedik be őket. Japán ilyen például – tette hozzá Földi László.