Inkább az öreg kocsiknak árthat az új benzin

Egy európai uniós előírás miatt 2020. január 1-től megnő a 95-ös oktánszámú benzin bioetanol-tartalma. A környezetvédelmi okokból hozott döntés sok autóst érinthet Magyarországon, hiszen az öreg kocsik bizonyos típusainál károsíthatja a motort.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Eddig csak a szakmabeliek tudták, hogy az Európai Unió 2011-től bevezetett egy új piaci benzint, amely az előírások szerint legfeljebb 10 százalék etanolt tartalmazhat, ennek közismert neve az E10. Az egyes országok és az üzemanyag-forgalmazók dönthettek erről – eddig csak Finnországban, Franciaországban, Belgiumban és Németországban használták. 2020. ja­­nuár 1-től azonban Magyarországon is változik, azaz megnő a 95-ös oktánszámú benzin bioetanol-tartalma.

Nézzünk utána

A fiatal autóknál ez nem okoz gondot, de a régebbi, ezredforduló környékén gyártott járműveknél javallott utánanézni, hogy használhatjuk-e az E10-es benzint. Az új összetételű üzemanyag ugyanis gyorsíthatja a korróziót, és lerakódások keletkezhetnek, emiatt a motor nehezebben indulhat, sőt le is állhat.

– Különösen a 20 évnél ré­gebbi kocsiknál, de egyes esetekben a fiatalabbaknál is érdemes az autótulajdonosoknak tájékozódniuk, hogy okozhat-e gondot nekik az új összetételű üzemanyag – figyelmeztet a Magyar Autóklub. Portáljuk nyitóoldalán, az autoklub.hu-n elérhető felhívásban egészen hosszú, szinte teljes listával se­­­gítenek.

Vannak kivételek

Minden benzinmotoros BMW-­modellbe engedélyezett E10 használata, gyártási évtől függetlenül, de a minimális ok­tánszámot be kell tartani. Nem ilyen egyszerű a Rolls-Royce-tulajdonosok élete, a luxusmárkánál csak a 2003-as Phantomtól kezdve szabad a gazda… A ben­­­­zinmotoros Mercedesek túlnyomó részében használható az új üzemanyag, kivéve az első generációs közvetlen befecskendezésűeket a 200-as sorozatból, ezeket 2005-ig gyártották. A Fiat minden típusába jó az E10 a 2000-es modelltől kezdődően, ám a márka kivételként felsorol 8 modellt, ezeknek érdemes utánanézni.

2008-as autó is

Egyszerű a Dacia-, a Hyundai- és a Kia-tulajdonosok élete, au­­tóik korlátozás nélkül képesek használni az új üzemanyagot, ugyanez igaz a Peugeot- és a Citroën-modellekre, de csak 2000-es gyártási évtől. A Renault 1997. januártól ad szabad utat, de tu­catnyit fel is sorol mint kivételt. Az E10 benzin engedélyezett az összes európai Toyotába, amely 1998 januárjától készült, kivéve két Avensis, amit 2000 és 2008 között gyártottak.

A Volkswagen-csoportnál fő­­leg az első generációs közvetlen befecskendezésű FSI-motoroknál érdemes figyelni, a Seatnál és a VW-nél 2005-ig, az Audinál egészen a 2008-as modellévig. A Suzukinál az E10 jó az összes jelenlegi gyártási modellbe, a régebbieknél azonban nem ússzuk meg, hogy elolvassuk a használati útmutatót.

Csökken az eltarthatóság

Az átállás már novemberben elkezdődött, a szegedi, Etelka sori töltőállomáson is jó ideje tankolhatunk már ilyen benzint, ott a matricája a kútoszlopon. Az autók tanksapkáján is olvasható információ arról, hogy ajánlott-e az E10, de erről a szervizekben is lehet tájékozódni. Ami változik, hogy csökken az ilyen benzin eltarthatósági ideje, mert az etanol könnyebben kicsapódhat. Fontos, hogy mindez a prémium üzemanyagokat egyelőre nem érinti.