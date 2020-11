Keveset tudnak a fiatalok a borról, már ami a szaktudást illeti

A Hegy­községek Nemzeti Tanácsa no­­vember elején indította el a második „JÓ BOR” kampányát, amellyel továbbra is a fiatal felnőtteket, a 20–35 év közöttieket ösztönözi a minőségi magyar bor tudatos – és mértékletes – fogyasztására.

Ennek szükségességére egy országos kutatás eredménye hívta fel a figyelmet, eszerint a fiatalok borral kapcsolatos tudása hiányos, és a minőség keresése sem feltétlenül jellemző.

A felmérés vizsgálta a magyar fiatalok borral kapcsolatos gondolkodásmódját, magatartását, és az eredményekből kiderült, új eszközökkel és új csatornákon kell megszólítani ezt a korosztályt, segíteni a tájékozódásukat a magyar borok világában.

A kampány fő platformja továbbra is a magyarborod.hu, amelyen Herczeg Ágnes borszakértő útmutatásai is olvashatók. A fiatalok választ kaphatnak arra, hogy mi az aszú, mi adja különleges ízvilágát, mit jelentenek a „puttonyszámok”, és mit értünk esszencia alatt. De a téli időszak közkedvelt italából, a forralt borból is inspirálódhatnak, és kipróbálhatnak néhány különleges receptet is.

A kampánynak digitális lába is van, köztük az Instagram és a TikTok.