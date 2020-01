Domingótól kapott meghívást Balázs-Piri Soma

Mozgalmas év van a tehetséges, ifjú, szegedi zongorista, Balázs-­Piri Soma mögött. Az év végén Budapesten lépett fel, az új évben a tanulásra és a versenyzésre szeretne összpontosítani.

Kétszer háromórás koncerttel zárta az évet Balázs-Piri Soma, az ifjú zongorista, aki a Vir­tuózok felfedezettjeivel közösen lépett fel december 30-án Budapesten. A nagy érdeklésre való tekintettel délután és este is megtartották a koncertet, de Soma elmondása szerint a közös zenélés öröme feledtette a fáradtságot.

– Igazi örömzenélés volt ez a koncert, sok emberrel találkoztam, jó volt együtt zenélni tehetséges művészekkel – mondta Soma, aki többek közt Boros Misivel, Gertler Teóval, Miklósa Erikával és Szüts Apor karmesterrel, művészeti vezetővel lépett színpadra. Utóbbi Groteszk tangó című szerzeményét Balázs-Piri Soma játszhatta el, miközben Szüts vezényelt.

Az idei évi terveit illetően Soma elmondta, hogy új darabokat szeretne tanulni, hogy bővítse a repertoárját és szívesen megmérettetné magát versenyeken is.

– Szeretnék versenyezni, mert ez az utóbbi időben kimaradt. Mozgalmas volt az év, nem is igazán jutott volna rá idő – egy­előre még fontolgatja, melyik versenyen fog indulni, vonzza egy külföldi megmérettetés lehetősége is. A nyáron pedig szólistaként részt vesz Hollerung Gábor, a Dohnányi zenekar karmesterének mesterkurzusán is, mely egy közös koncerttel zárul majd. A jövő évi fellépéseket illetően pedig várhatóan ismét együtt fog színpadra lépni Plácido Domingóval, a spanyol tenor meghívására vesz részt kölni koncertjén, melyre ősszel kerül majd sor. A szegedi zongorista nem először játszik a világhírű operaénekesnek, tavaly augusztusban együtt léptek fel a Szent Gellért Fórum megnyitóján Szegeden.

Soma ősztől megkezdte középiskolai tanulmányait Szegeden. Ezzel kapcsolatban elárulta, hogy szereti az iskolát, továbbra is magántanulóként folytatja tanulmányait, de ha teheti, részt vesz az órákon, átlagosan hetente kétszer-háromszor is bejár, így osztálytársaival is tudja tartani a kapcsolatot.