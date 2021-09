Kása Péter a mozgás szeretetét is átadja a gyerekeknek

Három évtizedes hagyománya van a kenu oktatásának a szegedi Dózsa György Általános Iskolában. Az intézmény testnevelő tanára, Kása Péter mostanra elmondhatja, hogy több világbajnokot is kinevelt: a legutóbbi U23-as vb-n például három egykori tanítványa is felállhatott a dobogó legfelső fokára.

A szegedi Dózsa György Általános Iskolában 30 éve működik kenus osztály, ahonnan több sikeres sportoló is kikerült már: itt kezdte pályafutását például Vajda Attila olimpikon is. A két héttel ezelőtti U23-as világbajnokságon az intézmény testnevelő tanárának, Kása Péternek a tanítványai megmutatták, kitartással és szorgalommal hova lehet eljutni az itteni tornaórákra építve: három egykori dózsás is aranyéremmel tért haza a kontinensviadalról. Molnár Csenge, Kiss Ágnes és Csorba Zsófia is annak idején a Dózsában ismerkedtek meg ezzel a sporttal. Rajtuk kívül egyébként Nagy Bianka is aranyérmes lett, a négy lány összesen hat számban állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Kása Péter a női kenus szak­­ág edzője, ebben a minőségében készítette fel a versenyre a lányokat, főállásban azonban a Dózsában tanít. Mint mondta, nem nehéz különválasztania az élsportolók felkészítését attól, hogy a gyerekekkel megszerettesse a mozgást. Az iskola speciális képzése azonban jó alapokat adhat a sikeres folytatáshoz.

– A kenus osztályba járó gyerekeknek heti 5–9 edzésük van. Az iskolában edzésalapú testnevelésórákat tartok nekik, mellette alsóban úsznak, és 3. osztálytól van kihelyezett testnevelésóra is a vízitelepen. Emellett azonban hangsúlyos, hogy a tanulmányi eredményüknek is jónak kell lennie, amit annyira komolyan veszünk, hogy többen közülük megkapják a jó tanuló, jó sportoló címet is. Azt gondolom, ez egy csapatmunka, ahol a sikerben a többi pedagógusnak is része van – beszélt a képzésről Kása Péter.

Hangsúlyozta, a világbaj­nok­ság eredménye a jéghegy csúcsát jelenti, a legtöbb gyerekből természetesen nem lesz élsportoló.

– Itt azonban minden alapot megkapnak ahhoz, hogy erre lehetőségük legyen, de ha csak megszeretik a mozgást, és a sport által kitartást tanulnak, már azzal is sokat tettünk az egészségükért

– fogalmazott. A testnevelő tanár hangsúlyozta, bár valóban szép eredményeket érnek el, női szakágban pedig a szegedi a legerősebb és legeredményesebb csapat az országban, az általános iskolában nem él­­sportolókat keres és nevel.

– A kisgyerekekkel kapcsolatosan mindig az a cél, hogy jól érezzék magukat testnevelésórán, hogy a mozgás pozitív élmény legyen számukra. Én például soha nem mérem a teljesítményt, hanem a fejlődést és a szorgalmat osztályzom. Azt gondolom, meg kell találni minden gyerek számára, amiben sikerélménye lehet, és azt lehet utána értékelni – mondta.