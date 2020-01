Összegyűlt a pénz a kistelek tűzoltók légzőfelszerelésére

Mint arról korábban beszámoltunk, december elején magánkezdeményezésre gyűjtés indult a kisteleki önkéntes tűzoltó egyesület javára.

A cél az volt, hogy egy speciális légzőfelszerelés árát összegyűjtsék, hogy ők is segíthessenek az egész évben fenyegető szén-monoxid-szivárgásoknál. Mikulás napján jótékonysági szerencsekerekezést szerveztek a sportcsarnoknál, ahol minimum ezer forintos adományért cserébe lehetett pörgetni. A nyereményeket helyi vállalkozók, őstermelők és magányszemélyek ajánlották fel, üres kézzel pedig senki nem távozott.

A megmaradt ajándékokat később újra kipörgethették a kistelekiek, a két szerencsekerekezésből és az adománygyűjtő ládákba bedobált pénzből pedig összesen mintegy 280 ezer forint gyűlt össze. Ebből meg tudják vásárolni a felszerelést, mellyel akár életet is menthetnek. Kácsor Péter, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, a berendezést minden olyan helyzetben használják majd, amikor felmerül, hogy mérgező anyag került a levegőbe. – Ez leggyakrabban szén-monoxiddal kapcsolatos esetekben fordul elő, de például nagy füstben is ezzel tudunk majd bemenni az épületekbe. Tavaly ötven vonulásunk volt, ennél azonban lehetett volna több is, ha lett volna légzőfelszerelésünk. Ezt sajnos önerőből nem tudtuk volna megvásárolni, nagyon örültünk tehát, hogy a kistelekiek összefogásának köszönhetően ingyen megkaptuk.

A nyereményeket helyi vállalkozók, őstermelők és magányszemélyek ajánlották fel.

A berendezést a héten rendelik meg, ha pedig megérkezik, tudják majd segíteni a hivatásos egységek munkáját ilyen típusú tűzeseteknél is. – A tervek szerint pályázati pénzből az év második felében tudunk vásárolni egy második felszerelést is. Mivel ezzel mindig párban dolgozhatnak csak a tűzoltók, onnantól kezdhetjük majd meg akár önállóan is a beavatkozást olyan tűzeseteknél, ahol felmerül a gyanú, hogy mérgező a levegő – tette hozzá.