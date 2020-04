Süssünk-főzzünk együtt a gyerekkel

Az otthonunkba zárt időszak kiváló alkalom lehet arra, hogy a gyerekeket is bevonjuk a sütés-főzésbe. Ezzel az időt is hasznosan tölthetik a négy fal között a fiatalok, ráadásul egy idő után akár önellátóvá is válhatnak, ha egy egyszerűbb étel elkészítéséről van szó.

Ha tippelni kellene, melyik az a kérdés, ami az elmúlt egy hónapban, az otthon töltött időszakban a leggyakrabban elhangzott a gyerekek szájából, valószínűleg a legtöbben a „mi lesz az ebéd”-re voksolnának. Nem egyszerű feladat a munka és a tanulás ellenőrzése, segítése mellett a szülőknek erről is gondoskodni, ráadásul úgy, hogy az minden alkalommal el is nyerje a fiatalok tetszését.

A főzés tehát most sokak számára egy kötelező nyűg, pedig akár arra is felhasználhatjuk ezt az időszakot, hogy közös programot csináljunk belőle. Ezzel egyrészt hasznos dologgal foglalhatjuk le a nap jelentős részében unatkozó gyerekeket, másrészt olyan tudást adhatunk át nekik, melyből egész életükben tudnak majd profitálni.

Gyors sikerélmény

– Felügyelet mellett akár már 6-7 éves kortól el lehet kezdeni a kicsiket bevonni a konyhai munkákba. Minél korábban ismerkednek meg ezzel a világgal, annál magabiztosabban fognak benne később mozogni – mondta Goda Gábor, a szegedi Art Hotel konyhafőnöke. – Egyszerűbb ételek esetében hamar lehetnek sikerélményeik, ráadásul azzal, hogy az ő kezük munkája is benne van egy-egy ételben, az is kivédhető, hogy ne akarják megenni. Sok olyan ételt be lehet tehát így vezetni, amelyekről korábban szó sem eshetett. Nem biztos, hogy mindegyiket megszeretik, de legalább megkóstolják és tudják, mire mondanak nemet.

A konyha veszélyes hely

A szakember hangsúlyozta: a konyha nagyon balesetveszélyes hely, ezért csak azokat a fiatalokat szabad egyedül hagyni ott, akik már tisztában vannak azzal, mire kell odafigyelni, és életkoruk alapján is alkalmasak arra, hogy felmérjék a kockázatokat. – Érdemes azzal kezdeni, hogy elmagyarázzuk, a konyhában minden forró, éles és nehéz. Tanítsuk meg, hogyan kell kezelni a sütőt, tűzhelyet, illetve a késeket. Ezenkívül tisztában kell lennie a gyereknek azzal, hogy ha bármilyen probléma adódik, azt hogyan tudja megoldani. Tudnia kell, mit csináljon az olajjal, ha meggyullad vagy hol talál ragtapaszt, ha elvágta a kezét. Leginkább azonban azt javasolnám, hogy amikor már önállóan is rábízzuk egy-egy étel elkészítését, az az első időszakban olyasmi legyen, amihez kevés veszélyes eszközt kell használni, és lehetőleg nincs hozzá szükség nyílt lángra – sorolta Goda Gábor.

Az egyszerű is lehet nagyszerű

Ideális esetben a mostani karanténidőszakban a fiatalok nem egyedül vannak otthon, így biztonságos körülmények között, felügyelet mellett vezethetjük be őket a sütés-főzés tudományába. Érdemes lehet olyan egyszerűbb ételekkel kezdeni, melyeket ők is szeretnek.

A bolognai vagy milánói makaróni például biztos siker, de a rakott krumplit is sok fiatal kedveli, és hamar összekészíthető, akár már előző este is. Édességből is választhatunk olyanokat, amiket nem kell sütni: akár egy pohár­krémet vagy egy keksztekercset is könnyű elkészíteni. Ha pedig már rájuk merjük bízni, hogy a gáztűzhely felett dolgozzanak, egy amerikai vagy hagyományos palacsinta kisütése is biztosan nagy élmény lesz nekik.

Goda Gábor kiemelte: bár a receptből főzés mindig biztonság­érzetet nyújt, érdemes a gyerekeket a különböző technológiákra is megtanítani.

Ismerjék meg a technológiákat

– Az interneten találhatók videók arról, hogyan kell például párolni, habot verni vagy éppen bundázni. Ha ezekkel a fiatalok tisztában vannak, egy kis kreativitással bármikor tudnak ételt készíteni abból, amit a hűtőben találnak – mondta a szakember, aki azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem szabad mindig csak azt a pár ételt szerepeltetni az otthoni menüben, amiről tudjuk, hogy a gyerek szívesen eszi meg. – Meg kell velük értetni például, hogy egy fejlődésben lévő szervezetnek zöldségekre is szüksége van a vitaminbevitel miatt. Bízzuk rájuk, hogyan tudják ezeket kreatívan beépíteni az ételbe. Lehet sütni zöldségfasírtot, vagy készíteni különféle krémleveseket. Ha pedig mindez az ő kezük munkáját dicséri, biztos, hogy még szívesebben fogyasztják majd el.