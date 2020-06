Újra kell tárgyalni a VIP-parkolóügyet

Súlyos eljárásjogi hi­­bák miatt újra kell tárgyalni a VIP-parkolóbotrányként elhíresült ügy azon részét, amelyben elévülés miatt felmentették a vádlottakat – ismertette a Szegedi Ítélőtábla határozatát a Debreceni Fellebbviteli Fő­­ügyészség.

Mint arról lapunkban többször beszámoltunk, a Gyulai Járásbíróság első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a per mind a hat vádlottját, mert 2008 és 2012 között in­­gyenesen osztogatták a parkolóbérleteket egy bizonyos körnek, anélkül, hogy erre jogszabályi felhatalmazásuk lett volna. A volt címzetes főjegyzőt felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés miatt nyolc hónap, a korábbi alpolgármestert hat hónap szabadságvesztésre ítélték, míg Botka László polgármester kabinetfőnöke tíz hónap börtönt kapott. A parkolási cég volt ügyvezetői, illetve volt üzletágvezetője 8, illetve 10 hónapnyi börtönt kaptak, szintén felfüggesztve. Az ítélet szerint a vádlottak összesen 40 millió forintnyi kárt okoztak a szegedi önkormányzatnak.

A másodfokon eljáró Gyulai Törvényszék pénzbírságra enyhítette a büntetésüket. Elévülés miatt több vádlottat is felmentett a 2008–2009-ben kiosztott bérletek ügyében. Ez utóbbi ellen fellebbezett az ügyészség, amely ezekben az esetekben is büntetést kért a vádlottakra. Fellebbeztek a vádlottak és vé­­dőik is, ők azt szerették volna, ha a felmentő ítélet nem elévülés, hanem a bűncselekmény hiánya miatt születik meg.

Ebben az ügyben hozott most határozatot a fellebbezé­seket elbíráló Szegedi Ítélőtábla. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványának mindenben helyt adva a táblabíróság megállapította: a má­­sodfokon eljáró Gyulai Törvényszék súlyos eljárási hibát vétett. Az ítélőtábla új eljárás lefolytatására utasította a törvényszéket – írta a főügyészség közleményben.