Önkéntesek olvastak fel a makói klubban

Önkéntesek tartottak felolvasó délutánt csütörtökön az értelmi fogyatékos fiatalok makói klubjában, köztük egy celeb: Jóni Máté az Exatlon Hungaryből. A rendezvény nagy sikert aratott – lesz folytatás is, kézműves-foglalkozás formájában.

– Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy jönnek hozzánk az önkéntesek. Egy kicsit ezzel is kinyílik előttünk a világ – mondta Tóthné Székely Mária, az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége) makói klubjának vezetője. A csoportnak 16 tagja van, és a Hajnal utcai városi klubközpontban tartja összejöveteleit. A tagok olyan fiatalok, akik az iskolából már kikerültek; közülük hárman dolgoznak, a többiek családjukban élnek. A csoport he­­tente egyszer tart összejövetelt – ilyenkor a fiatalokat nagyrészt a szüleik is elkísérik. Az összejövetelek alkalmával igyekeznek őket amennyire lehet, önállóságra nevelni, mert – mint hallottuk – a szülők „túlszeretik” őket.

A felolvasás nagy sikert aratott, a fiatalok lelkes tapssal ho­­norálták az elhangzott ver­se­ket, novellákat. A helybeli önkéntesek között láttunk egy celebet is: Jóni Mátét, az Exa­tlon Hungary bajnokcsapatának tagját, aki makói barátainak ké­­résére jött el, és egy őszről szóló novellát olvasott fel.

– Ez már nem az első látogatásom Makón, hiszen tartottam már bemutatót és átmozgató edzést is gyerekeknek a hagymafesztiválon – mondta. Hozzátette, korábban, másutt is végzett már önkéntes munkát, és mindig szívesen fogadja az ilyen felkéré­seket. – Azt gondolom, mindannyian egyenlőek vagyunk, és ahogyan nekünk is a legjobb jár mindenből, nekik ugyanúgy – utalt arra, hogy ezúttal olyan fiatalokat igyekszik szórakoztatni, akik értelmi képességeikben akadályozottak. A felolvasásra előzetesen le­­hetett jelentkezni, és ezt nyolcan tették meg – árulta el nekünk Andrási Lilla, a makói önkéntes programokat szervező önkormányzati referens. Korábban szervezett szemétszedő akciót is, és tapasztalatai szerint minden ilyen rendezvény iránt nagy az érdeklődés. Azt mondta, legközelebb a va­­kok és gyengén látók klubját fogják felkeresni, ahol nemcsak felolvasást, de kézműves-foglalkozást is tartanak majd.