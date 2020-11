Ózongenerátor irtja a vírust

A makói József Attila Könyvtárban egy most beszerzett ózongenerátorral fertőtlenítik a visszahozott könyveket – így nem kell napokig pihentetni azokat, mielőtt újra az olvasókhoz kerülnek.

Kétszázezer forintos értéket képvisel az a nagy teljesítményű ózongenerátor, amit a makói könyvtár tegnap kapott meg, pályázati támogatásból.

– Biztonsági okokból egy tűzbiztos ajtóval védett külön helyiségbe került a berendezés, ahová naponta bevisszük, polcokra rakjuk az összegyűjtött köteteket és lefertőtlenítjük őket – mondta róla Galamb Katalin szakmai vezető. – Ez azért is jó, mert a mostani járványos időszakban arra kérjük az olvasóinkat, hogy inkább egyszerre vigyenek ki több könyvet, mint hogy gyakran jöjjenek egy-egy kötetért – tette hozzá. Korábban a könyveket – amelyeket most nem is a könyvtárosok vesznek át, hanem egy kosárban gyűlnek az előcsarnokban – pihentetni kellett három napig a ruhatárban, mielőtt újra kölcsönözhetővé váltak.

A berendezést naponta egyszer üzemelik be a könyvtárban, a visszahozott kötetek száma naponta száz-kétszáz között mozog. Fertőtlenítik azokat a könyveket is, amelyeket az olvasók a polcokról levéve böngésztek, olvasgattak. Az ózongenerátor egyébként alkalmas a gyermekkönyvtári játékok, vagy például az épületben kihelyezett ülőalkalmatosságok megtisztítására, fertőtlenítésére is.