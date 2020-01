Saját erőből próbálnak mindent megoldani Felgyőn

Az alföldi kistelepülések között szinte egyedülálló Felgyő helyzete, a stabilitás szigeteként emelkednek ki az elvándorlással, elszegényedéssel küzdő falvak tengeréből. A siker hátterében a település szerencsés elhelyezkedésű közigazgatási határai és a rátermett, évek óta állandó vezetése áll. Mint Horváth Lajos, a falu polgármestere elmondta, tavaly is jól sikerült az évük, és idén is legalább olyan jóra számítanak.

– Nagyon jó évünk volt a 2019-es, ahhoz képest, hogy bi­­zonyos forrásokat nem tudtunk lehívni, mert azzal az önkormányzat költségvetését veszélyeztettük volna. Azért nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, főleg a civil szervezetek segítségével, ők tolják mindig a falu szekerét. A gazdasági növekedésünk is töretlen, szeretnénk, ha ez folytatódna, legalább annyi iparűzési adóval számolunk, mint tavaly – összegzett a polgármester.

A településen folyamatosan fejlesztenek a vállalkozások is, gyarapodnak az üvegházak és fejlődik a hulladéklerakó-telep is, emellett előkészítették egy koronglövő pálya terveit is. Utóbbival kapcsolatban Horváth Lajos elmondta, olyan pályát építené­nek egy ott mű­­ködő vállalkozással összefogva, ami világverseny megrendezésére is alkalmas.

– Négy-öt versenyt már tervezünk a pályára, amire épülve a vadászturizmus még jobban beindulna, és a koronglövészet is vonzhat vendégeket. Nagy falat lesz számunkra, de én mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy merjünk nagyot álmodni – mondta el Horváth Lajos.

Az idei évről a polgármester úgy gondolja, szintén nagyon jó lesz, befejezik az óvoda és az étkezde felújítását is.

– Stabil a testületünk, mindössze egy változás volt, minden megy tovább, mint eddig. Egyedül a tömörkényi összekötő út vá­­rat még magára. A tervek ké­­szen vannak, de megnőttek a költségek, és nem mindenáron akartunk beleugrani emiatt egy olyan hitelfelvételbe, ami kisöpörné az önkormányzat alól a talajt. Saját erőből megpróbálunk mindent megcsinálni – mondta el Horváth Lajos.