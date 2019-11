Idén nagyobb sátrat kapott a Hagymatikum kinti medencéje.

– Ahogy hűvösebbre fordult az idő, egyre többen kérdezték: ugye lesz idén is sátor a nyitott sportmedencén? – idézte a Hagymatikum vendégeit az igazgató, Gergely Gábor. A sátor azóta már áll, és hamarosan, a hét elején fürödni is lehet majd a 33 méteres medencében. Tavaly fedték le először, addig telente kihasználatlan volt. Azért találták ki, hogy sátorral fedik le, mert – mint egy évvel ezelőtt megírtuk – a fedett tanuszodában már egyre nehezebb volt beosztani a rendelkezésre álló öt sávot. A térséget is beleértve 40 ezer ember úszásigényét szolgálják ki Makón, beleértve sportolókat, diákokat, törzsvendégeket is.

Most nem azt a sátrat hozták vissza, amit tavaly szereltek fel, hanem egy másik hasonlót, ami nagyjából 15 százalékkal nagyobb – így a medencét könnyebb körbejárni, kényelmesebben el lehet férni. Tavaly a fürdő vezetése úgy számolt, az újdonsággal járó havi több százezres kiadást aligha fogják behozni az úszni vágyók által emiatt váltott pluszbelépők – így is lett, és várhatóan idén is így lesz. Ezt a pluszkiadást azonban, afféle társadalmi fe­lelősségvállalásként, mindaddig állni fogják, amíg meg nem épül az új fedett sportmedence.