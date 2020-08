Újra kikotorják Makón a Nagyér-csatornát

A makói Nagyér-csatornának van egy lefedetlen szakasza, amibe ráadásul termálvíz is folyik – a környék lakói régóta szenvednek a bűztől. A végső megoldást jelentő lefedésre továbbra is várni kell, de az önkormányzat most legalább újra kikotorja a medret.

A partot belepi a gyom, néhol embermagasságúnál is nagyobb a nád – ezt tapasztaltuk a makói Nagyér-csatorna mentén, azon a nagyjából egy kilométeres nyitott szakaszon, ami a kórház háta mögött indul, és végig hátsó kertek, udvarok mellett, azaz lakott területen halad át. Büdöset most csak közvetlenül a part mentén éreztünk. A szag annak a termálvíznek a fenoltartalma miatt van, ami – mint láttuk is – a kórháztól folyik a csatornába. Ezenkívül sajnos továbbra is jellemző, hogy vannak, akik a vizet, illetve a partot szeméttel szennyezik, ami aztán a csatorna felszínén és a meder alján felhalmozódik, majd a meleg víz hatására gyorsan bomlásnak indul, így a szaghatás erősödik. Azért tettünk sétát a csatorna mentén, mert az önkormányzat arra készül, hogy ismét kikotortatja. A körzet önkormányzat képviselője, Gáspár Sándor lapunknak azt mondta, ő régóta sürgeti ezt – az ügy most ott tart, hogy a polgármesteri hivatal árajánlatot kért több vállalkozótól a munka elvégzésére és most ezekre várnak. Emlékezetes: három évvel ezelőtt ugyanezt 2 millió plusz áfáért végezték el, a kitermelt iszapot és zöldhulladékot pedig külön-külön szállították el a partról, miután kiszáradt. Akkor azt is megírtuk, hogy korábban tíz évvel azelőtt volt medertisztítás, és az önkormányzat megígérte: ezentúl sűrűbben lesz. A városatya a Délmagyarországnak azt is elmondta, hogy bár nappal nem elviselhetetlen a csatorna mentén a bűz, éjszaka, amikor leáll a légmozgás, bizony lehet érezni.

A probléma végső megoldása persze továbbra is a csatorna lefedése lenne, de a több tízmilliós beruházásra egyelőre biztosan várni kell még.