Gyűrű került a madarakra – fotók

Bemutató madárgyűrűzést tartott vasárnap délelőtt a szegedi Erzsébet Ligetben a Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Csoportja. A madarak befogására szolgáló hálókat az ellenőrzések ideje alatt lehetett megnézni, a köztes időben pedig előadásokat hallgathattak az érdeklődök, és a madarak gyűrűzése zajlott.

– A madárgyűrűzés a ligetben talán azért is nagyon fontos, hogy közelebb hozzuk a madarakat az emberekhez. Megismertessük a programokat, amelyekkel foglalkozunk – mondta el Szántó Bence. A Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Csoportjának gyűrűzője arra is rámutatott, hogy a madárgyűrűzésnek mind a vonulás kutatásban, mind állományfelmérésben nagyon fontos szerepe van. Ezeket minél alaposabban ismerjük, annál többet tudunk tenni, hogy biztosítsuk a madarak fennmaradását.

A madárgyűrűzés a vadon élő madárvilág kutatásának egyik legelterjedtebb eszköze. A sorszámozott gyűrűkkel minden befogott madár egyedi jelölést kap. Minden egyes későbbi visszafogás és megfigyelés fontos információkat nyújt az adott példány mozgásáról és vonulásáról.

– Alumínium gyűrűket fogunk használni. De van kitéve színes gyűrű is, ha netán karvajt fognánk. A madár csüdjének méretétől függ az, hogy mekkora gyűrűt kap – avatott be bennünket Szántó Bence, aki azt is elmondta, szén és kék cinegére, megyvágóra, harkályfélékre, zöldikére, csuszkára, vörösbegyre lehet számítani most a ligetben. Három óra alatt nagyjából 40 madarat tudnak meggyűrűzni.

A bemutató gyűrűzéshez a hálókat két helyszínre tették ki. Az egyiket egy etető körül, a másikat pedig a tanösvényre. – Az énekesmadarak gyűrűzésésnél függönyhálót szoktunk használni. Ebbe a finom szemű hálóba belerepőülnek, mert nem veszik észre, és belegabalyodnak. Szakszerűen kiszedjük őket, és bele rakjuk egy zsákba. Mivel sötét helyre kerülnek, megnyugszanak. Ezek után ide hozzuk őket a gyűrűzés helyszínére az asztalhoz. Felvesszük a különböző adatokat. Így az adott példány faját, korát, ivarát, szárnyformuláját, kondiját, azaz a rajta található zsír és izom mennyiségét, illetve, hogy az evezőtollai mennyire kopottak. Majd rákerül a gyűrű, és elengedjük – tudtuk meg a gyűrűzőtől.