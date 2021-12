A békés családi karácsony titka: tervezés és beszélgetés

A karácsonyi készülődés minden család életében plusz feszültségforrást jelent. A konfliktusok azonban néhány egyszerű praktikával csökkenthetők, ahogyan az ilyenkor ránk ülő teher nagysága is. Ezek titkáról beszélgettünk családterapeutával.

Az advent hetei minden család életében különleges időszakot jelentenek. Az ünnepvárás azonban a legtöbb helyen nem a felhőtlen boldogságról és hangolódásról, sokkal inkább a rohanásról és rengeteg pluszteendőről szól.

Sok esetben a teher nagy részét a nők viselik, így mire eljön a szenteste, egy hullafáradt és sokszor idegileg is zilált családanya próbál úgy tenni, mintha a családot fogadó ünnepi hangulat valóban egy csoda, nem pedig meg­­feszített munka eredménye lenne. De törvényszerű, hogy mindez valóban így történjen? Erről beszélgettünk egy családterapeutával.

Segítséget kérni és elfogadni

– Azt tapasztalom, hogy a nők mostanra egyre tudatosabbak, pontosan érzik, hogy ebben az időszakban nem szabad túlvállalniuk magukat. Azzal is tisztában vannak, hogy ha a feladatokat megosztják a családban, minden sokkal könnyebben működhet. Csakhogy az elméletet a legtöbben nem képesek átültetni a gyakorlatba, ugyanis nem tudják, mindezt hogyan lehet megvalósítani – fogalmazott Dunainé Szűcs Katalin, aki példát is hozott minderre.

– Szerencsére a mai családmodellekben, fő­­leg a fiatalok körében egyre gyakoribb, hogy a férfi számára is természetes, hogy szerepet vállal a háztartásban. A nő pedig képes arra, hogy delegálja a munkát, például megkéri a párját, hogy takarít­­sa ki a konyhaszekrényt. De ha negyedóra elteltével kiveszi a rongyot a kezéből, hogy ez így nem jó, inkább majd ő megcsinálja, gyakorlatilag ugyanott tartanak, mint ha egyedül dolgozna – hívta fel a figyelmet a családterapeuta, aki szerint mindez elkerülhető, ha a párok megbeszélik egymással, kinek mit jelent egy-egy feladat elvégzése.

Beszélgetéssel kiderül, kinek mi a fontos

Dunainé Szűcs Katalin szerint az ünnepi készülődés másik legfontosabb titka, hogy idejében el kell kezdeni a családban egyeztetni arról, kinek mi legyen a feladata.

– Ha előre megtervezzük az előttünk álló időszakot, elkerülhetjük például a kapkodást, amely nyilvánvalóan veszekedésekhez vezet. Mert hiába küldi el például a feleség két nappal karácsony előtt halért a férjét, mert akkor jutott eszébe, ha akkor már sehol nem le­­het kapni. De egy ilyen be­­szélgetéssel akár az is kiderülhet, kinek mi fontos vagy mi nem. Előfordulhat például, hogy évek óta hagyomány a gyerekkel közös mézeskalácssütés, de időközben ő kamasz lett, és már nem vágyik erre a közös programra. Ha apa ráadásul nem is szereti a mézeskalácsot, vagyis süteményként sem hiányzik majd az ünnepi asztalról, máris fel­­szabadítottunk időt, amit valami másra fordíthatunk – mutatott rá a családterapeuta, aki hasonlóan vélekedik minden olyan rutinról is, amelyeket csak azért csinálunk ilyenkor, „mert úgy szokás”.

– Sok nőt ilyenkor az hajt, hogy ha tavaly is így volt, meg már az anyja is így csinálta, akkor így is kell, sőt még annál is jobban, mint amit ő látott gyerekkorában. De ez nem igaz: bátran el lehet hagyni minden olyan teendőt, ami számunkra nem lényeges. Érdemes tehát végiggondolni, mi az igazán fontos számunkra, hiszen karácsony előtt sem áll 24 óránál többől egy napunk. Márpedig ha valami pluszteendőt szeretnénk beiktatni, amiből ilyenkor akad bőven, akkor helyette valamit muszáj elengedni. Ehhez tudatos ön­­­­értékelésre van szükség, amely­­ben mérlegre kerül például, hogy vajon ötször jobb lesz-e az ünnep ötféle süteménnyel, vagy megelégszünk egy olyannal, amit mindenki szeret, esetleg hogy fontos-e bárkinek, hogy csillogjon az ablak a tisztaságtól – hívta fel a figyelmet.

Lelkünk előkészítése a legfontosabb

A családterapeuta elmesélte, tapasztalatai szerint szinte au­tomatikus, hogy a karácsonyi készülődés időszakában mindenhol vannak veszekedések.

– Egy stabil, jól működő kapcsolatban az ilyeneken hamar túl lehet lépni, de ahol egyébként is gondok vannak, ott előfordulhat, hogy egyik vagy másik fél csalódik. Hiszen úgy érzi, mindent megtett azért, hogy a karácsony tökéletes le­­gyen, aztán ott állnak a csengőszóra várva, várják a csodát, és nem történik meg: a családi béke attól nem áll helyre, hogy minden olyan, mint a filmekben és a reklámokban.

Éppen ezért a szakember szerint nem a lakás vagy az ételek, hanem a lelkünk előkészítése a legfontosabb.

– Azt szoktam mondani, hogy a legjobb beruházás min­­dig az, amit önmagunkba invesztálunk – mondta Du­nai­né Szűcs Katalin.

– Az ün­­nep akkor teljes, ha abban mindenki jelen tud lenni, ez pedig nem valósulhat meg anélkül, hogy ebben az időszakban kicsit lelassulnánk. Meg kell tehát tudni állni, hogy kapkodjunk, rohanjunk, amit a tudatos tervezés és a közös egyeztetések tudnak segíteni. Sokszor javaslom a pároknak azt is, hogy vezessenek be egy új szokást, amelyet akár most, az ünnepek előtt is el lehet kezdeni. Ezzel nemcsak az egymásra figyelést lehet el­­mélyíteni, de a mindennapi verkliből is ki lehet vele szakadni. Azt szoktam kérni, hogy ha a szülők hazaértek, és a legszükségesebb otthoni teendőket elvégezték, üljenek le 10-15 percre kettesben. Legyen ez egy olyan idő, amit a gyerekek is tiszteletben tartanak, és nem zavarnak meg, és beszélgessenek egymással. Nem a napi te­­endőkről, hanem arról, hogy van a másik. Adjanak egymásnak valódi figyelmet, és váljon ez napi rutinná. Ezzel a minőségi idővel ugyanis nagyon sokat tehetnek azért, hogy so­káig harmonikus maradjon a kapcsolatuk, még a karácsony előtti készülődés esetleges súrlódásai ellenére is – fogalmazott a szakember.

