Óvakodjunk a csodavizektől és a csodasóktól

Mielőtt bármilyen csodaterméket vásárolnánk, olvassuk el az apró betűs részt, ugyanis nem igaz, hogy a deutériumszegény víz megakadályozza a rákot, és az sem, hogy a Himalája-sóból készült lámpa nyugtatja a hiperaktív gyerekeket. Fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet Fábián István vegyészprofesszor.

– Tudományosnak tűnő termékkel és állításokkal vágják át az embereket, miközben sokan a dihidrogén-monoxid betiltásáért küzdenek, pedig ez nem más, mint a közönséges víz, csak más elnevezéssel, már szövetség is alakult ebből a célból. Bár a céljukat nem érték el, de ez jól rávilágított arra, az áltudományos állítások sokkal jobban terjednek, mint a valós, kutatók által tett megállapítások, amiket csak nagyon kevesen olvasnak – mondta el online előadásán Fábián István vegyészprofesszor.

A szakember a Gyógyulj Velünk Egyesület meghívására adott számot azokról a csodavizekről és csodasókról, amik biztosan nem segítik elő a rák gyógyítását, szerinte ebbe a kategóriába tartozik az életenergia-növelő karkötő is, ami szépen mutat a kézen, de senki sem ébred majd tőle fittebben reggel.

– Különböző hatású ásványvizeket kapni manapság, és mindegyiknek különböző pozitív hatást tulajdonítanak a gyártók, ilyen PI-víz, a szűzvíz és a smart víz, vagyis az okos víz is. Ezek komoly hasznot hoznak a forgalmazóknak, hiszen 300-tól egészen 2000 forintig árulják a különleges vizeket, de kérdés, hogy van-e bármilyen hatásuk, vagy csak ráfogják. Ezzel szemben pedig ott a csapvíz, ami szinte az egész országban kiváló minőségű és olcsó, a szervezetnek pedig ez a legjobb

– mutatott rá.

Savasra lúgosat, lúgosra savasat?

Fábián István elárulta, kapni például lúgosító Yin-vizet is, amit a forgalmazók allergia, asztma, elhízás, depresszió és cukorbetegség kezelésére is ajánlanak, hatása azonban nincs bizonyítva. Ahogyan annak a savas Yang-víznek sem, amit hajhullás és herpesz ellen is javasolnak, valamint akkor, ha kicsit sok volt a lúgosítás. Azt viszont érdemes tudni, hogy ha az emberi vér pH-ja jelentősen eltér a normálistól a lúgos vagy savas irányba, akkor abból súlyos betegség lehet.

A PI-vízről elmondta, hogy az állítások szerint minden probléma kezelésére jó, és állítólag japán tudósok fedezték fel, viszont amikor ő Japánban járt, és a vízről kérdezett az ott élőktől, akkor senki sem tudott neki válaszolni, mert nem hallottak még erről a termékről. A feltalálók szerint a természetes víz nem hexagonális, hanem rendezetlen struktúrájú, és ez nem tesz jót a testünknek, mert nem épül be könnyen a szervezetbe, nem lesz jó az információcsere a sejtjeink között. Szerintük erre jó a PI-víz, amihez egy külön gépet is lehet vásárolni otthonra, ami állítólag a magnetit segítségével átszűri a természetes vizet, és módosítja a szerkezetét. Figyelmeztetett, ilyen változás eléréséjhez nem elég a magnetit, komoly energia kell hozzá, de nem lesz tartós a módosulás, ha sikerül is elérni, ugyanis pár másodperc alatt visszarendeződik az eredeti struktúra.

Vonzó, pedig a hatása nem bizonyított

Beszélt a funkcionális vízről, valamint a vízélénkítésről is, de szerinte ezeknek sem szabad bedőlni, hiszen nem kapunk tőlük többet, ráadásul az utóbbi, a mozgás nélküli információs víz esetében szó sincs mozgásnélküliségről, hiszen az atomok ugyanúgy rezegnek a vízben. Szóba került még például az oxigénnel dúsított víz is, de Fábián István figyelmeztetett, a szükséges oxigénmennyiség a tüdőnkön keresztül jut be, nem a vízzel, hiszen míg 1 liter vízzel 7-8 milligramm oxigén jut be a testbe, addig a légzéssel 1 perc alatt 525 milligrammnyi.

És persze a sorból a deutériumszegény víz sem maradt ki, amiről azt állítják, hogy rákellenes hatással rendelkezik. Fábián István leszögezte, a természetes vízben körülbelül 100 ezer vízmolekulából 29-ben van deutérium. A deutériumszegény víz hirdetői pedig azt állítják, hogy ha csökkentik a deutérium-koncentrációt, akkor a víz rákellenes hatást kap, mindezt pedig az izotópeffektussal magyarázzák. Kiemelte, ilyen mértékű izotópeffektust még soha az életben senki nem látott. Hozzátette, bár attól még létezhet valamiféle élettani hatása, de azt a mai napig nem bizonyította be senki.

Csodavárás valós információk nélkül

Az előadáson téma volt a só és annak több fajtája is. A vegyész professzor megjegyezte, az asztali sót melegítve régen fülgyulladás kezelésére használták, hiszen jól megőrzi a hőt, így hatásos is volt, és ugyanígy eredményesek lehetnek a sóbarlangok a légúti panaszok enyhítésére. Azonban a mindenféle más sók, például az afganisztáni területen bányászott Himalája-só semmivel sem fejt ki jobb hatást, mint az asztali, ráadásul ugyanúgy magas vérnyomást okozhat, és a nátriumion-tartalmuk is megegyezik. Hozzátette, téves állítás az, hogy gyógyítja a bőrrákot, vagy az ebből készült lámpa nézése jótékonyan hat a hiperaktív gyerekekre, mert bár annak tényleg szép színe van, de az nem belső energiából ered, hanem a mangán- és vasszennyeződésből. Fábián István szerint a legszebb halandzsa, amit a Himalája-sóról terjesztenek az, hogy folyékony napenergia, és képes életet létrehozni, fenntartani.

Ugyanakkor a professzor szerint a legnagyobb probléma az, hogy mindezt sokan elhiszik anélkül, hogy az apró betűs részeket elolvasnák, melyekben az áll, hogy a csodaszer még nincs engedélyeztetve, mégis többen az ilyen csodavizekre, csodasókra bízzák a gyógyulásukat. Figyelmeztetett, a naivitás akár az életünkbe is kerülhet, forduljunk inkább valódi megoldást jelentő, tudományosan igazolt kezeléshez.

