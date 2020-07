Rejtőzködő kincs az erdő szélén

A Szegedet Bajával összekötő 55-ös út mentén, Ásotthalomtól néhány kilométerre az erdőtől elhódított kis tisztáson áll a Back-kápolna, amit a helybeliek Erzsébet-kápolnának is neveznek. Bánhidy Zoltán, a közeli Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola kollégiumi nevelőtanára amint bejutott, azonnal beleszeretett a nem hétköznapi épületbe.

Az Ásotthalomhoz közeli, az 55-ös út mellett szerényen meghúzódó Back-kápolnáról is szinte már mindent leírtak, amit lehetett.

Ezért most az erdők, katonai bunkerek és régi épületek egyik legnagyobb rajongójával, a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola kollégiumi ne­­velőtanárával, Bánhidy Zoltánnal látogattunk el oda, aki többek kö­­zött az épülettel kapcsolatos spirituális élményét is megosztotta velünk.

Korán elhunyt fia emlékére

A vakolatlan, szürke épületet Back Bernát szegedi üzletember és politikus emeltette – ahogyan azt egy emléktábla is rögzíti, „korán el­­hunyt, felejthetetlen fia, Dr. Begavári Back Ottó emlékére” 1937-ben. A há­­zaspár fából fa­­ragott stalluma (kóruspad) ma is megtalálható a kápolnában. A férj és a feleség egykori helyének azonosításában a látogató segítségére van a pad háttámláján ábrázolt két védőszent: Bernát és Erzsébet domborműve. Árpád-házi Szent Erzsébet alakja az épület fából készült homlokzatán kialakított kis fülkében is helyet kapott, a mai látogató a szobornak azonban már csak hűlt helyét találja, azt ugyanis ellopták.

